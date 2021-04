Hybridistrategia minimoi kontaktit lekaan ja ruuvimeisseliin, mutta maksimoi sohva-ajan.

Perheen kesä­toimi­kunta on antanut esityksen rajoituksista ja toimista, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua haitallista vuosi­lomailua, turvata perhe­rauha sekä varmistaa sosiaali- ja ruoka­huollon toiminta­kyky.

Vuosilomien määrän kasvuvauhti on pääsiäisen jälkeen pysynyt ennallaan, mutta ilmaantuvuus on vähentynyt. On todennäköistä, että kasvu jatkuu nykyisistä toimista huolimatta. Nopeasti leviävän kesälomamuunnoksen takia kehitys voi johtaa vuosilomailun rajuun kasvuun.

Mallinnosten mukaan esimerkiksi Uudellamaalla jopa puolet työikäisistä voi saada kesäloman juhannukseen mennessä. Kouluikäisissä osuus on todennäköisesti vielä suurempi.

Hybridistrategian mukaisessa esityksessä otetaan käyttöön välttämättömät rajoitustoimet, jotta vuosiloma ei siirtyisi viihtymisvaiheesta suunnitelmien leviämisvaiheeseen. Oikea-aikaisilla toimilla varmistetaan, että vakiintuneessa parisuhteessa olevat jatkavat asumista samassa taloudessa vielä elokuussakin.

Esityksessä rajoitetaan väliaikaisesti ihmisten liikkumisvapautta kuukauden ajaksi kesäkuun 11. päivästä alkaen. Rajoituksen tavoitteena on vähentää kohtaamisia ihmisten välillä ja varmistaa turvallinen, häiriötön sekä riittävä jalkapallon EM-kisojen seuraaminen, mikäli kisat pidetään.

Rajoituksilla pyritään myös minimoimaan kontaktit siivousvälineisiin ja työkaluihin. Kodinhoito-, siivous- puutarhanhoito- ja remontointitoimet niin lekalla kuin ruuvimeisselilläkin ovat sallittuja ainoastaan välttämättömissä tapauksissa.

Esitys sisältää poikkeuksia, joiden nojalla ihmiset saavat poistua television läheisyydestä. Ruokahuollon kantokyvystä huolehtimisen lisäksi esimerkiksi grillaustarvikkeiden tai muiden niihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi on lupa poistua kotoa.

Erikoisliikkeissä asioiminen on rajoitusaikana kiellettyä lukuun ottamatta erikoisolutliikkeitä.

Esityksen mukaan heinäkuun 12. päivästä alkaen rajoituksia puretaan hallitusti vuosilomatilanne huomioon ottaen. Silloinkin suosituksena on, että lähipiirin ulkopuolisia ei kannata tavata, ellei ole pakko. Hankaliin sukulaisiin suositellaan pidettäväksi kahden kilometrin turvaväli.

Perheen hallintovaliokunnan on määrä käsitellä esitystä lähipäivinä. Valiokunta joko hyväksyy esityksen tai palauttaa sen takaisin valmisteluun.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.