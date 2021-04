Helsingin Liisanpuistikon luona sijaitsevan sähköautojen latausaseman pikalataus on lähes käyttämättä vuorokauden ympäri. Normaalit latauspaikat ovat päivän tyhjillään, kunnes alkuillasta ilmaantuu autoja latausjohdot kiinni, mutta ilman lataukseen kirjautumista. Illan mittaan osa kirjataan lataamaan. Sovellus ei kerro, kuinka moni paikka on vapaana, koska joskus kaikilla paikoilla on autoja ilman latausta.

Perusongelmana on Helenin hinnoittelupolitiikka. Pikalatauksen hinta on selvästi liian korkea. Päivällä Helen laskuttaa normaalilatauksesta sähkön lisäksi parkkimaksun, mutta kun monilla on asukaspysäköintitunnus, ainoa taloudellisesti järkevä latausaika on yö, jolloin paikoille on tunkua. Helenin ja asukaspysäköintimaksujen tietokannat tulisi yhdistää siten, että tunnukselliselle autolle päivällä lataaminen olisi edullisempaa. Lataamisen toimivuutta edistäisi myös tehostettu pysäköinninvalvonta.

Mika Vähäkangas

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.