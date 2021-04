Säännöllisen liikunnan aloittaminen ei ole aina niin mukavaa, mutta kun vauhdin saa päälle, se sujuu helpommin. Jos treeniin tulee tauko, aloitetaan taas alusta.

Monissa pitkäaikaisissa ja pysyvissä sairauksissa säännöllinen liikunta on usein ainoa keino pitää ihmisen toimintakyky edes kohtuullisena. Terveydenhuollossa on tehty paljon töitä, jotta ihmisiä on saatu ohjattua säännöllisen liikunnan pariin. Ihmiset itse ovat joutuneet panostamaan asiaan. Aloittaminen ei ole aina niin mukavaa, mutta kun vauhdin saa päälle, se sujuu helpommin. Jos treeniin tulee tauko, aloitetaan taas alusta.

Kuntosali on yksi parhaimpia paikkoja kohentaa terveyttään. Tammi- ja helmikuun tilastojen mukaan kuntosaleilla on ollut tartuntoja. Sen jälkeen saleilla on tehty toimia turvallisuuden parantamiseksi, ja ainakaan julkisuudessa ei ole esitetty, että merkittäviä tartuntaryppäitä olisi edelleen esiintynyt. Tapaukset kokonaisuutena vaikuttavat olevan laskussa, joten voi olettaa, että nämä toimet ovat olleet salien osalta riittäviä.

Nyt kuntosaleille ei pääse edes lääkärintodistuksella harjoittamaan omaa kuntoutusohjelmaansa, eikä muihinkaan liikuntapaikkoihin ole menemistä. Suomen ilmastossa liikunta ulkoilmassa ei voi kokonaan korvata sisäliikuntapaikkoja. Pyöräily jäisessä tihkussa ei ole kovin innostava laji. Kävely on hyvä liikuntamuoto, mutta ei sekään yksistään pidä koko kroppaa kunnossa.

Koronakoordinaatioryhmä suosittaa kuntosalien sulun jatkamista pääkaupunkiseudulla ainakin huhtikuun lopulle saakka. Henki on tuntunut olevan sulkea ja kieltää kaikki, minkä laki suinkin sallii, eikä tilanne vaikuta toiveikkuutta herättävältä. Ympäristön on toki oltava mahdollisimman turvallinen, mutta ei sillä perusteella voi tuomita ihmisiä liikkumattomuuteen määräämättömäksi ajaksi.

Pekka Palin

fysiatrian erikoislääkäri

Helsinki

