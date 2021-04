Pienen lukion lähin kumppani on peruskoulu

Isoilla paikkakunnilla lukiot ovat erillisiä ja itsenäisiä, mutta pienissä kunnissa lukio ja peruskoulu ovat synergisesti yksi ja sama koulu yhteisin tiloin ja opettajin.

Pentti Rauhala ehdotti (HS Mielipide 30.3.) ammattilukioita maaseutulukioiden avuksi. Hinku tyrkyttää ammatillista opiskelua pienille lukioille on kova. Myös valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko visioi vuodelle 2040: ”Etenkin väestökatoalueilla sekä lukio- että ammatillista koulutusta järjestetään useimmiten samoissa järjestäjäorganisaatioissa.” Visio antaa ymmärtää, että ”etenkin väestökatoalueilla” lukion lähin kumppani olisi ammatillinen. Ajatus on väärä. Pienen lukion lähin kumppani on jo nyt ja jatkossakin peruskoulu. Toki yhteistyötä tehdään niin ammatillisten kuin korkeakoulujenkin suuntaan.

Isoilla paikkakunnilla lukiot ovat erillisiä ja itsenäisiä, mutta pienissä kunnissa lukio ja peruskoulu ovat synergisesti yksi ja sama koulu yhteisin tiloin ja opettajin, useimmiten yhteisen rehtorin alaisuudessa. Lukion suhteellinen vaikutus alueen elinvoimaan on pienessä kunnassa ainakin kymmenkertainen kaupunkipaikkoihin verrattuna.

Oppivelvollisuusiän nosto niittaa harvaan asutuilla alueilla lukion ja peruskoulun 12-vuotiseksi peruskouluksi. Tätä erinomaisesti toimivaa yhdistelmää päättäjät eivät vieläkään tunnista, vaikka se lukumääräisesti kattaa puolet Suomen lukioista.

Valtio on alle 23 prosentin kustannusosuudellaan luovuttanut lukiokoulutuksen ylläpidon kunnille. Tämä antaa pienille kunnille oikeuden pitää kiinni lukioistaan ja taata näin alueellaan sekä elinvoiman syke että laadukas yläkoulu.

Pienillä lukioilla on vain yksi hätähuuto: antakaa vihdoinkin opetusministeri, joka ottaa tehtäväkseen vähentää lukioiden ylettömäksi kasvaneen pakollisten kurssien määrän. Se lamauttaa paljon muutakin kuin vain EU-kielten olemattomiin kuihtuneet valinnat.

Jukka O. Mattila

puheenjohtaja, Suomen lähilukioyhdistys

Hattula

