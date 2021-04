Emme osaa kertoa ammattitaitoisesti kauppojen lahjoittamien tuotteiden alkuperästä.

Helsingissä on useita hävikkiruokaa jakavia pisteitä, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin. Kaikki hävikkiruokaa hakevat ihmiset eivät ehkä tule ajatelleeksi, mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin tuotekassi annetaan käteen. Elintarvikkeet täytyy noutaa kaupasta, varastoida, säilyttää pakastimessa tai jääkaapissa, lajitella, poistaa joukosta pilaantuneet tuotteet ja tarkistaa päiväykset. Pakatut kassit viedään jakolaatikoihin, minkä jälkeen varsinainen jakelu vasta alkaa.

Vapaaehtoiset – kotoisammin vaparit – valvovat järjestystä ja turvavälejä jonoissa. He kantavat kasseja jakajille, siivoavat jakopisteen ympäristöä ja vaihtavat kuulumisia kävijöiden kanssa. Joku ehkä ihmettelee, miksi teemme tätä työtä palkkiotta. Syitä on monia: haluamme auttaa. Joku on ehkä työtön tai eläkkeellä ja haluaa sisältöä arkeensa. Jotkut tekevät työtä kivan työporukan takia. Kaikki syyt ovat yhtä hyviä ja arvokkaita.

Asiakkaamme ovat erilaisia ihmisiä erilaisine mielialoineen. Joskus on hyvä päivä, joskus ei. Fyysinen kunto voi olla heikko tai olo muuten vain kelju. Ymmärrämme sen. Ja senkin, jos paha olo purkautuu meihin, kun saatu tuote ei ole mieluinen. Jaamme kuitenkin myymälöistä saatuja elintarvikkeita, joten emme voi vaikuttaa asiaan. Emme myöskään aina osaa kertoa ammattitaitoisesti tuotteiden alkuperästä tai tuoteselosteista. Toivomme ymmärrystä.

Myös me vaparit olemme erilaisia. Jollakin on paremmat sosiaaliset taidot, jollakin heikommat. Haluan kuitenkin huomauttaa, etteivät kaikki vapaaehtoiset naiset ole huoria eivätkä miehet rasisteja. Sellaisiakin joukossamme voi toki olla, mutta vakuutan, että vähemmistö.

Asiakkaiden kanssa on ollut myös paljon iloisia ja mieleenpainuvia kohtaamisia. Jatkan tässä työssä niin kauan kuin puntti tutisee: räntäsateessa, lumituiskussa ja tuulen tuivertaessa. Voit tulla moikkaamaan juttelemaan.

