Suomessa on kaksi kirjailijaliittoa, joista toinen laskee jäsenikseen vain suomeksi kirjoittavia, toinen vain ruotsiksi kirjoittavia.

Ei tarvitse olla kirjallisuuden professori huomatakseen, että kotimaisen kirjallisuushistorian esitykset ovat perinteisesti rajautuneet suomen- ja ruotsinkieliseen kirjallisuuteen. Paljon on siis jätetty kiinnostavaa kirjallisuutta ”virallisen tarinan” ulkopuolelle.

Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkija, dosentti Olli Löytty on herätellyt tästä aihepiiristä tarpeellista keskustelua tuoreessa esseeteoksessaan Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle. Siinä missä kirjan nimi on kenties provokatiivinen, sitä oli myös Helsingin Sanomissa (1.4.) julkaistu arvio esseistä.

Kirja-arvostelussaan kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi väittää muun muassa, ettei nationalismista tarvitsisi keskustella enää, sillä ovathan sitä tutkijat kritisoineet jo 60 vuotta. Ehkä ovatkin, mutta nationalistiset käsitykset eivät näytä kadonneen mihinkään esimerkiksi kirjailijaliittojen jäsenyysehtoja koskevista keskusteluista.

Suomessa on kaksi kirjailijaliittoa, joista toinen laskee jäsenikseen vain suomeksi kirjoittavia, toinen vain ruotsiksi kirjoittavia. Tästä Nummi ei sano sanaakaan, vaikka Löytty kertaa asiaa esseissään.

Nummi on ehkä oikeassa siinä, että väite suomalaisen kirjallisuuden rasismista on vaikea perustella konkreettisesti – ja rasismi-sanan käyttö on aina haastavaa, koska se saa usein vastapuolen poistamaan varmistimen kuuntelematta, mitä toinen oikeastaan sanoi. On kuitenkin selvää, että kotimaista kirjallisuutta ympäröi vahva, yhteisellä kielellä ja kulttuurilla perusteltu suojaus, joka pakottaa kymmenet korkeasti koulutetut ammattilaiset viemään lahjakkuutensa tulokset avoimemmille markkinoille.

Katri Talaskivi

Jani Tanskanen

kirjallisuuden alan väitöstutkijoita, Jyväskylän yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.