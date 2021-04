Etätöitä tekevien työntekijöiden pitäminen vähemmän sitoutuneina on ajatusvinouma, joka on osoitettu tutkimuksissa vääräksi.

Helsingin Sanomien laajassa käännösjutussa (6.4.) pohdittiin, pitäisikö yritysten jatkaa etätöitä koronaviruspandemian jälkeenkin. Aihe on tärkeä, mutta lähestymiskulma jutussa oli vanhanaikainen.

Painopisteen keskustelussa pitäisi olla etä- ja lähityön vastakkainasettelun sijasta strategisemmalla tasolla: Millaisia tavoitteita ja päämääriä yrityksellä on? Miten meidän tulisi toimia, jotta nämä tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa?

Työn tekeminen joko toimistolla tai etänä on harvoin joko tai -asia. Selvitysten mukaan valtaosa suomalaisista haluaisi jatkaa etätöiden tekemistä 2–3 päivää viikossa. Näyttäisi siltä, että vain harva organisaatio on siirtymässä täysin etänä tehtävään työnteon malliin.

Saako etätöitä tekevä työntekijä muita vähemmän kunnioitusta, kuten jutussa mainittiin? Onko hänellä heikommat etenemismahdollisuudet? Entä onko etänä tehty työpanos näkymättömämpää? Jos näin on, jotain johtamisessa ja työn tekemisen kulttuurissa on pielessä. Organisaatiolta puuttuu kyky toimia monipaikkaisesti. Hajautettu työ vaatii esihenkilöiltä uudenlaista osaamista ja asennetta. Johtamisjärjestelmän ja tasapuolisten toimintakäytänteiden näkyväksi tekeminen on nyt entistäkin tärkeämpää.

Etätöitä tekevien työntekijöiden pitäminen vähemmän sitoutuneina on ajatusvinouma, joka on osoitettu tutkimuksissa vääräksi: paljon etätyötä tekevät voivat olla jopa kaksi kertaa sitoutuneempia, mikäli tiimityö on sujuvaa.

Sosiaaliset suhteet rakentuvat vastavuoroisuudelle. Fyysinen etäisyys ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että vastavuoroisuus jää syntymättä. Nykyaikainen työelämä oli jo ennen pandemiaa monissa organisaatioissa monipaikkaista ja hajautettua.

Kaikenlainen tieto- ja asiantuntijatyö on ollut jo pitkään mahdollista tehdä etänä, mutta ilman luottamusta se ei onnistu. Jutun esiin nostama näkökulma luottamuksesta on täysin perusteltu, mutta miten mikään asiantuntijaorganisaatio toimii kunnolla ilman luottamusta?

Myönteisesti ajateltuna koronavirusaika kannustaa johtajia pohtimaan ja haastamaan omaa ihmiskäsitystään. Luottamus on kaiken työelämän kulmakivi, jota suomalaisilla on nyt mahdollisuus kehittää entisestään.

Ulla Vilkman

tietokirjailija, toimitusjohtaja

Kati Lanu

yritysvalmentaja

Timanttia Consulting oy

