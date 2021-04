Suomessa eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi, mutta asetti työryhmän pohtimaan koko elämän loppuvaiheen ratkaisuja eutanasia mukaan lukien.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (4.4.) käsiteltiin kuolinapua tavalla, joka sai pohtimaan, miksi kuolinavusta kirjoitetaan aina samalla tavalla. Kirjoituksessa ei myöskään mainittu, että sosiaali- ja terveysministeriössä on toiminut eutanasian laillistamista puoltavan kansalaisaloitteen pohjalta työryhmä selvittelemässä edellytyksiä eutanasiaa koskevalle laille Suomessa. Selväksi on tullut, että kuolinapua koskevassa lainsäädännössä tarvitaan selkiinnyttämistä.

Hollanti, Belgia, Luxemburg, Espanja ja Portugali ovat Euroopassa joko hyväksyneet tai hyväksymässä eutanasian. Muualla maailmassa, kuten Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Kolumbiassa ja osassa Australiaa, on myös salliva lainsäädäntö. Yhdysvalloissa on kasvava määrä osavaltioita, joissa lääkkeellisesti avustettu kuolema on sallittua.

Suomessa eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi, mutta asetti työryhmän pohtimaan koko elämän loppuvaiheen ratkaisuja eutanasia mukaan lukien. Työryhmä on päässyt yksimielisyyteen saattohoitoa koskevan velvoittavan lainsäädännön tarpeesta, mutta kuolinapua koskevissa kysymyksissä on ollut suurta erimielisyyttä.

Kuolinapua koskeneessa Lääkäriliiton kyselyssä suurempi osa kaikista lääkäreistä kannatti kuin vastusti eutanasialain aikaansaamista. Myös papiston piirissä tehdyssä väitöstutkimuksessa kuolinavun laillistamisen kannatus on noussut, kuten sairaanhoitajienkin keskuudessa.

Euroopan maissa tehdyissä väestökyselyissä kuolinavun laillistamisen kannatus on ollut 65–80 prosenttia. Suomessa itsemurhassa avustaminen ei ole edelleenkään rikos, ei lääkärillekään. Ruotsissa tilanne laissa on sama, mutta viime heinäkuussa ALS-potilaan kuolemaan avustaneelta lääkäriltä esitetään lääkärinoikeuksien poistamista.

Kuolinavun saaminen lain piiriin selkeyttäisi tilannetta ja lisäisi paitsi potilaan itsemääräämisoikeutta myös lääkäreiden oikeusturvaa. Nykyisellään kuolemassa avustava lääkäri ei tiedä, millaiseen myllyyn hän mahdollisesti joutuisi.

Juha Hänninen

lääketieteen lisensiaatti, palliatiivinen erityispätevyys, sosiaali- ja terveysministeriön asettaman elämän lopun hoitoratkaisuja pohtivan työryhmän jäsen

