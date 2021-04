Suomalaisten kuluttaminen on kestämätöntä

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti syksyllä 2020 biotalousstrategian päivitystyön, jotta hallitusohjelman mukainen luontokadon pysäyttäminen ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan on mahdollista toteuttaa. Asiakirjoissa päivityksen reunaehdoksi on määrätty, että strategia tulee voida toteuttaa luonnon kantokyvyn asettamissa rajoissa.

Tervehdin reunaehtoa ilolla. Maapallo on rajallinen, ja luonnonvarojen käytön on mahduttava näihin rajoihin. Suomalaisten kulutus on kestämätöntä. Vuosittain kulutamme oman osamme maapallon uusiutuvista luonnonvaroista huhtikuun alkupäiviin mennessä.

Pysyäksemme luonnon kantokyvyn rajoissa meidän tulee leikata kulutustamme keskimäärin jopa 70 prosenttia. Jokainen kulutusvalinta on merkityksellinen: se joko vie kohti kestävyyttä tai siitä poispäin.

Toivon, että biotalousstrategian päivityksessä Suomen kurssi muutetaan. Sen sijaan että lisäämme kestävää käyttöä, meidän tulee lisätä käytön kestävyyttä.

Janne S. Kotiaho

ekologian professori, Jyväskylän yliopisto, Suomen luontopaneelin puheenjohtaja

