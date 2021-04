Helsingin Sanomat kirjoitti kaupunkisivuillaan (29.3.) Töölöntorin uusista järjestelyistä. Torilta on poistumassa useita pysäköintipaikkoja sekä nykyinen taksiasema. Kirjoituksesta saattoi saada kuvan, että töölöläiset yleisesti vastustavat autopaikkojen vähentämistä kyseisellä alueella.

Itse töölöläisenä olen jo kauan ihmetellyt lähinnä parkkikentäksi muuttuneen Töölöntorin alennustilaa ja iloitsin Töölönkadun pysäköintilaitoksen valmistumisesta.

On tuntunut käsittämättömältä, kuinka näin arvokas toriaukio on haaskattu suhteellisen pienen joukon mukavuudenhalun vuoksi. Paikassa on mahdollisuus upean eurooppalaistyylisen toriaukion toteuttamiseen peittämättä sitä pysäköintiruuduilla.

Marko Nuotio

Helsinki

