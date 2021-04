Olen viimeisimpien koronakäänteiden yhteydessä ihmetellyt, meneekö Suomessa perustuslaki elämän ja terveyden – perustuslaissa säädetyn perusoikeuden – edelle. Mielestäni näin ei ole.

Sillä aikaa kun kansanedustajat vatvovat toimenpiteiden tarpeellisuutta, monet saattavat sairastua ja kuolla. Vastenmielisintä on ollut politikointi. On aivan sama, mitä hallitus päättää tai haluaisi päättää, oppositio räksyttää, että toisin olisi pitänyt tehdä. Jälkiviisaus haisee pitkälle. Oppositiolta voi kysyä, olisiko sen ehdottamin toimin pärjätty kansainvälisessä vertailussa paremmin. Nyt Suomi on vertailuissa huipulla.

Itse en halua kuolla perustuslain puolesta, jos kuolemani on siirrettävissä tuonnemmaksi nopeilla valtuuksilla ja toimilla. Tarkoitushan lienee kaikilla osapuolilla hyvä: ei vallan pitäminen tai tavoittelu vaan paluu normaaliin mahdollisimman nopeasti. Ohjeet ovat helppoja noudattaa: pese kädet, käytä maskia, vältä kontakteja ja ota rokote.

Jukka Vuoristo

pian rokotettava, Helsinki

