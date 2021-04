Lapsia testataan aiempaa enemmän ja näin myös positiivisten löydösten määrä lisääntyy. Ei ole osoitusta, että lasten rooli aikuisten jatkotartunnoissa olisi merkittävä.

Julkisuuteen tuli yllättäen tieto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johdosta, että koronaepidemia-alueille suositellaan 6–11-vuotiaille kasvomaskin käyttöä esi- ja alakoulussa (HS 7.4.).

Me Husin lasten- ja nuorten terveyden asiantuntijat emme ole samaa mieltä. Alakoululaisten maskien käytön hyödyllisyydestä koronatartuntojen estämisessä ei ole tutkimusnäyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on rajannut maskien käyttösuosituksen 12 vuotta täyttäneisiin, eikä Maailman terveysjärjestö WHO ole katsonut maskien yleistä käyttöä tarpeelliseksi alle 12-vuotiaille. Miksi tällaista esitetään?

Oleellista on se, mitä tapahtuu jatkotartunnoille. Suosituksen esittäjät toteavat, että jatkotartuntoja on koulualtistuksissa ollut vähän, niin myös Turussa, jo ennen alakoulujen maskisuositusta.

Lapsia testataan aiempaa enemmän ja näin myös positiivisten löydösten määrä lisääntyy. Ei ole osoitusta, että lasten rooli aikuisten jatkotartunnoissa olisi merkittävä. Lasten oirekuva on pysynyt lievänä, eikä sairaaloissa ole merkkejä siitä, että lasten koronasairastavuus lisääntyisi.

Sen sijaan psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hätä on ilmeinen. Pandemian aikana Uudessa lastensairaalassa on tehty 29 prosenttia enemmän lastensuojeluilmoituksia itsetuhoisuuden vuoksi.

Lapsilla koronarokotteiden tehoa on tutkittu vielä vähän. Lasten rokottaminen ei siis toteudu lähiaikoina. Koronavirus tulee kiertämään keskuudessamme ja muuntumaan kuten monet muutkin virukset. Se ei tule katoamaan aikuisten rokottamisen myötä. Positiivisia testituloksia tulee varmasti myös lähivuosina.

Lasten mahdollisuus kanssakäymiseen toistensa kanssa tulee turvata myös poikkeusoloissa. Maskin käyttöpakko ja sen oikeaoppinen jatkuva käyttö haittaavat sosiaalista vuorovaikutusta. Koulunkäynti- ja harrastusten rajoitukset maalaavat lapsista syyttä kansanterveydellistä uhkaa.

Lasten oikeuksia tulee kunnioittaa eikä lapsiin kohdistuvia rajoitustoimia saa tehdä mielipiteisiin perustuen. Pandemian aikana lapsiin kohdistuneiden haitallisten vaikutusten kokonaisarviolla ja syntyneiden vaurioiden korjaamisella on kiire.

Kaija-Leena Kolho

lastentautiopin professori ja ylilääkäri, Hus

Päivi Miettinen

ylilääkäri, lastentautien erikoislääkäri, Hus

Leena Repokari

ylilääkäri, lastenpsykiatrian linjajohtaja, Hus

