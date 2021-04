Eikö Yle voisi kertoa ohjelmissaan joka päivä vaikkapa uusista taiteilijalahjakkuuksista?

Olen jo pitkään ihmetellyt Ylen Urheiluruudun nauttimaa lähetysaikaa. Tunnen valtavasti upeita taiteilijoita, muusikoita, tanssijoita ja muita kulttuurin tekijöitä, joiden suhteen Ylen uutistoimitus tuntuu olevan täysin välinpitämätön. Sen sijaan parhaaseen katseluaikaan televisiossa kerrotaan pienten urheiluseurojen tulevista lupauksista, heidän haasteistaan ja paikallisen tason urheilukilpailuista.

Miksei Yle anna samanlaista painoarvoa nouseville muusikoille, joiden ammatinvalinta vaatii vähintään yhtä paljon päivittäistä harjoittelua? Tai nuorille kuvataiteilijoille, koreografeille, tanssijoille, uusille bändeille ja kulttuuritapahtumille? Miksei meille kerrota päivittäin uusista taiteilijalahjakkuuksista, oman instrumentin hallitsemisen haasteista tai vaikkapa eurooppalaisista tanssi- ja taidekouluista, joissa uraansa aloittelee moni suomalaislahjakkuus, josta emme ole koskaan kuulleetkaan?

Kuka päättää, että parhaaseen katseluaikaan kerrotaan maakuntien jalkapalloseuroista muttei esimerkiksi siitä valtavasta työ- ja treenimäärästä, jota viulun soittaminen saman maakunnan omassa orkesterissa vaatii?

Taide koskettaa meitä kaikkia, sillä kukapa ei kuuntelisi musiikkia, katselisi elokuvia tai televisiosarjoja, ihailisi taidokkaita graffiteja, ripustaisi seinälleen tauluja tai julisteita, lähettäisi postikortteja, nauttisi kauniisti rakennetuista julkisista tiloista tai vaikkapa muodista.

Koronavuosi on osoittanut kulttuurin, taiteen ja alan tapahtumien merkityksen. On totta, että urheiluharrastukseen kannustamisella on vahva kansanterveydellinen perusta, mutta niin on myös taide- ja kulttuuriharrastuksilla. Esimerkiksi soittoharrastus opettaa pitkäjänteisyyttä, motorista hienotarkkuutta, edistää muuhunkin oppimiseen tarvittavia taitoja, ryhmässä toimimista ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, kasvattaa tavoitteellisuutta ja itseluottamusta sekä luo onnistumisen ja ilon tunteita. Erityisesti viime aikoina esillä olleiden mielenterveyden ongelmien ja taiteen myönteisen vaikutuksen välistä suhdetta ei tule aliarvioida.

Taiteen harrastamisella on merkittäviä, pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Haastan siis Ylen vastaamaan taide- ja kulttuurialan ahdinkoon. Kuinka kukaan voisi innostua jostain, josta ei ole koskaan edes kuullut?

Ella Kivisaari

valtiotieteen kandidaatti, Helsinki

