Husin lasten- ja nuorten terveyden asiantuntijat kirjoittavat (HS Mielipide 11.4.), että alakoululaisten maskien käytön hyödyllisyydestä ei ole tutkimusnäyttöä. Lääketieteelliseen asiantuntemukseen ja kokemukseen perustuen maskien käyttö on yksi tärkeä keino hengitystie-epidemioiden hallinnassa. Kansainväliset suositukset (WHO, CDC) puoltavat maskin käyttöä 6–11-vuotiailla, ja jopa alle 5-vuotiailla, kun lapsen etu sitä vaatii.

Maailmassa on miljoonia lapsia, joille maskin käyttö on tullut rutiiniksi. Maskit mahdollistavat sosiaaliset kontaktit osana koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa. Näyttötaakka on nyt niillä, jotka väheksyvät maskien käyttöä sosiaalisissa tilanteissa. Lapsen etu on välttyä itse tartunnalta. Lapsen etu on myös, että hän ei tietämättään tartuta läheisiään.

Mikäli Suomessa lasten rokottaminen viivästyy, lapsia on syytä alkaa harjaannuttaa maskin käyttöön, jotta heihin ei kohdistuisi kohtuuttomia kokoontumisrajoituksia aikuisten jo ollessa rokotettuina.

Maria Juusela

lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.