Hallitus esittää omaishoitovapaata, joka mahdollistaisi saattohoitopotilaan omaisen jäämään viideksi päiväksi palkattomalle työvapaalle hoitamaan läheistään. Jos saattohoitopotilas joutuu sairaalaan, se maksaa yhteiskunnalle hoitopaikasta riippuen 500–1 000 euroa vuorokaudessa ja 15 000–30 000 euroa kuukaudessa. Valtaosa kuolevista haluaa olla mahdollisimman pitkään kotona. Myös suuri osa läheisistä haluaa tätä. Valitettavasti saattohoitopotilaiden ja läheisten toiveet eivät Suomessa läheskään aina toteudu. Myös taloudellisilla syillä on vaikutusta tähän.

Ennen kuolemaa kolmasosa saattohoitopotilaista on niin huonossa kunnossa, etteivät he pärjää kotona ilman jatkuvaa huolenpitoa. Tämä vaihe kestää yleensä muutamia viikkoja, joskus kuukausia. Pelkkä kotisairaanhoidon apu ei yleensä riitä. Omaisten panos on välttämätön. On eettisesti, lääketieteellisesti ja taloudellisesti järkevää kehittää Suomeen Ruotsin mallin mukaista saattohoitovapaajärjestelmää, jossa omaisille turvataan riittävän pitkä Kelan korvaama hoitovapaa. Viiden päivän palkaton työvapaa ei missään tapauksessa ole riittävä toimi.

Eero Vuorinen

erikoislääkäri, palliatiivisen hoidon erityispätevyys, Kotka

