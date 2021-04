Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt työelämän murrosta. Ajatus kaikkien samaan aikaan samassa paikassa tekemästä toimistotyöstä tuntuu monesta poikkeusoloissa etätöihin tottuneesta jo absurdilta.

Suomessakin on vihdoin alettu keskustella siitä, miten siirrytään korona­virus­pandemian jälkeiseen aikaan. Keskustelussa näkyvät inhimilliseen elämään liittyvät toiveet tavalliseen arkeen palaamisesta, mutta exit-strategialla on myös yhteis­kunnallinen ulottuvuus. Suomi ei palaa ennalleen, ja siksi meidän on ryhdyttävä kääntämään katsetta kohti tulevaisuutta.

Tulevaisuuteen liittyviä hyviä kysymyksiä on ilmassa paljon, vastauksia vähemmän. Kööpen­haminan yli­opiston talous­tieteen professori Tony Addisson onkin sitä mieltä, että olemme exit-ajattelussamme yli­optimistisia. Pysähdymme liian usein hyvien kysymysten ääreen sen sijaan, että ehdottaisimme konkreettisia suunnitelmia siitä, mitä jatkossa tehdään toisin. Avaan pelin.

Ehdotan, että hallitus muuttaa päätöstään oppi­velvollisuus­iän laajentamisesta siten, että oppi­velvollisuuden lisävuodet kohdennetaan työ­uran alun sijaan työuran keski­vaiheille, vaikkapa meille 50-vuotiaille.

Miksi? Koska työn murros on ottanut kovaa vauhtia pandemiasta.

Asiantuntijatyö on jo irronnut työajasta, ja nyt pandemia irrotti meidät toimistotyöntekijät myös fyysisistä työtiloista. Ennustan, että seuraavaksi työsuhteet irtoavat perinteisistä työsuhteista. Tämä kaikki on jo käynnissä ja kiihtyy entisestään. Samalla rikkoutuu tuntemamme sisä­siisti jaottelu: olet joko töissä tai työtön, joko työntekijä tai työnantaja ja niin edelleen.

Jatkossa me kurittomat kansalaiset olemme näitä kaikkia sikin sokin ja yhtä aikaa. Koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat kaikkien tulevaisuusraporttien mukaan yksi tehokkaimmista lääkkeistä työn murroksen kasvukipuihin. Käytetään tätä lääkettä ennakkoluulottomasti!

Arvojen ja asenteiden muuttuminen korona-ajassa näkyy parhaiten keskustelussa toimistolle paluusta. Työpaikkakeskeinen arki on muuttunut. Moni on päässyt maistamaan nyt ensimmäistä kertaa etätyöhön liittyvää vapautta ja joustavuutta. Siksi yhdestä jos toisestakin etätöitä tehneestä tuntuu jo absurdilta ajatus, että lähtisimme pandemian jälkeen aamulla samaan aikaan ja samaan paikkaan tekemään työtä, joka on yli vuoden hoitunut kotitoimistolta käsin.

Ja vaikka yhdessä olemiseen ja te­kemiseen on kaipuuta, etätyön tekeminen on ratkaissut suomalaisten työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmaa enemmän kuin mitkään työryhmät yhteensä.

Mitäpä jos työmarkkinajärjestöt sopisivatkin jatkossa työajan rytmittämisestä kalenterin eikä kellon mukaan?

Työajan rytmittäminen siten, että olisimme vaikkapa vuoroviikoin etä- ja toimistotöissä, toisi niin työhön kuin arkielämäänkin tarvittavaa joustoa. Tietäisimme etukäteen, koska olemme yhdessä ja osaisimme silloin keskittää vuorovaikutusta vaativat hommat näille viikoille. Toisaalta etätyöviikot antavat mahdollisuuden suunnitella arkea joustavammin – onpa kyse lasten kanssa vietetystä ajasta tai haaveesta viettää enemmän aikaa vapaa-ajan asunnolla.

Koronakriisistä nouseminen on Suomelle kohtalon­kysymys. Ohje­kirjaa tähän nousuun ei ole kenelläkään. Vastaukseksi eivät enää riitä epämääräiset viittaukset ­aktii­viseen työvoimapolitiikkaan tai kor­kea­laatuiseen koulutuspolitiikkaan.

Uusi maailma vaatii uudet ajatukset, ehdotukset ja suunnitelmat. Suomen pitää olla uudelleenajattelun edelläkävijä, koska tavoitteena ei ole Suomen rakentaminen ennalleen vaan entistä ehommaksi. Meillä on siihen juuri nyt ainutlaatuinen mahdollisuus.

Siksi vielä kolmas ehdotus. Uskotaan Winston Churchillin viisasta toteamusta: ”Hyvää kriisiä ei koskaan kannata hukata.”

Kirjoittaja on Ellun kanat -viestintätoimiston toimitusjohtaja.