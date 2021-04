Brittimonarkkien on osoitettava hyödyllisyytensä

Ilta-Sanomat pohtii, mitä britti­monarkialle tapahtuu prinssi Philipin kuoleman jälkeen.

”Brittilehdissä käydään jo keskustelua siitä, vaikuttaako Philipin pois­meno myös kuningatar Elisabetin elämänhaluun ja terveyteen – ja eritoten siitä, mitä tapahtuu Elisabetin kuoleman jälkeen.”

”Kuningashuoneen kalleus veronmaksajille ja kuninkaallisten toistuvat skandaalit näkyvät aika ajoin otsikoissa myös pohdintana siitä, pitäisikö koko monarkiasta luopua.”

”Jos Elisabet onkin yhä valtavan suosittu, samaa ei voi sanoa prinssi Charlesista, 72, jonka on määrä nousta kuninkaaksi äitinsä jälkeen.”

”Kuningashuone on ollut briteille aina kansakunnan symboli ja tae pysyvyydestä. Arvostelijoiden mukaan se on kuitenkin menneisyyden jäänne perittyine arvoasemineen eikä sovi nykyaikaan. Tai vähintäänkin kuningashuoneen olisi kyettävä keksimään itsensä uudelleen ja osoittamaan, että heistä on jotain konkreettista hyötyä kädenheiluttelujen ja seremoniapuheiden lisäksi.”

”Moni britti paneekin toivonsa kruununprinssi Williamiin, jolla olisi paremmat edellytykset nousta ­moderniksi suosikkikuninkaaksi. Kuningashuoneen jäykkyys taannee kuitenkin sen, että Charles ei luovu kruunustaan – ja juuri silloin saattavat alkaa vaaran vuodet.”

”On arvioitu, että kuningashuoneen alasajo voisi alkaa esimerkiksi siitä, että jotkut Kansainyhteisön maat käynnistäisivät Elisabetin poismenon jälkeen irrottautumisen monarkian alaisuudesta.”

”On toki mahdollista, että viime aikojen myllerrykset brittien ja Kansainyhteisön elämässä saavat heidät pitämään entistä tiukemmin kiinni monarkiasta. Kun elämä on mennyt jo muutenkin sekaisin Britannian EU-eron eli brexitin vuoksi ja maailmanlaajuisen covid-19-pandemian vuoksi, harva kaipaa uusia epävarmuustekijöitä.”

Ilkka-Pohjalainen arvioi, että Britannian yhdistyminen Philipin kuoleman vuoksi saattaa jäädä lyhyt­aikaiseksi.

”Brexit toi mukanaan sivuvaikutuksia, joita kukaan Britannian eroa EU:sta ajanut ei varmasti osannut ennustaa. Paineet saarivaltion pirstoutumiseksi ovat lisääntyneet no­peasti. Yli kahdenkymmenen vuoden ikäiseksi ehtinyt Pohjois-Irlannin rauhansopimus natisee liitoksissaan.”

”Noin 56 prosenttia pohjoisirlantilaisista äänesti EU:ssa pysymisen puolesta vuoden 2016 kansanäänestyksessä. Eripuran juuret tosin ovat kaukana historiassa, ajassa ennen Britannian EU-jäsenyyttä tai brexit-päätöstä. Ero Euroopan unionista vain nosti eripuran uudelleen esiin.”