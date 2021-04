Aktiiviurheilua ei korvata satunnaisella kävelyllä tai leikeillä. Urheilulla tarkoitetaan korkeasykkeistä hikiliikuntaa, ei mitä tahansa liikkumista.

Pääkirjoituksessa ”Tauko lasten treeneissä ei ole katastrofi” (HS 12.4.) todettiin, että liikkumisen kannalta paluu lähiopetukseen on tärkeämpää kuin lasten harrastukset. Kirjoituksessa käytettiin lähteenä viime keväänä tehtyä suomalaista tutkimusta. Tutkimuksessa oli huomattu, että lähiopetus kouluissa lisäsi lasten liikkumista verrattuna etäopetukseen. Hyvä näin.

Pääkirjoituksessa annettiin kuitenkin ymmärtää, että kävely kouluun sekä pihapelit koulussa ovat verrattavissa ohjattuun urheiluun, ja että ohjatun urheilutoiminnan katko pandemian aikana on katastrofi lähinnä seuratoiminnalle, ei muille.

Mielestäni tässä sekoitetaan kaksi eri asiaa: tavoitteellinen urheilu ja pihaleikit. On tietysti hienoa, jos lapset kävelevät kouluun ja leikkivät iltaisin pihalla. On kuitenkin aivan eri asia harrastaa kilpaurheilua ja treenata tavoitteellisesti.

Käsittääkseni Olympiakomitea ja urheiluseurat ovat huolissaan lisensoiduista urheilun harrastajista, jotka ovat kokonaan luopuneet harrastuksestaan pandemian aikana. Tällöin puhutaan esimerkiksi yläkouluikäisistä ja sitä vanhemmista nuorista, jotka ovat lopettaneet aktiivisen urheilun. Veikkaan, että vaikka nämä nuoret palaavat lähiopetukseen, he eivät temmellä koulun pihalla eivätkä koulun jälkeenkään.

Pääkirjoituksessa hiukan kritisoitiin myös lasten kuskaamista autolla treeneihin. Kaukana on se aika, kun treeneihin saattoi kävellä tai pyöräillä, koska ne sijaitsivat lähikoululla. Helsingissä on pitkään ollut pulaa liikuntatiloista, ja treenit saattavat olla hyvinkin kaukana, joskus jopa toisella paikkakunnalla. On hienoa, että vanhemmat jaksavat kuskata lapsiaan ja että eri lajeihin riittää näin harrastajia.

Aktiiviurheilua ei korvata satunnaisella kävelyllä tai leikeillä. Ei kannata verrata näitä asioita keskenään. Urheilulla tarkoitetaan korkeasykkeistä hikiliikuntaa, ei mitä tahansa liikkumista. Urheiluseuroissa tehdään arvokasta ja usein vapaaehtoista työtä suomalaisen urheilun puolesta. Urheilu varmasti parantaa kansanterveyttä.

Nina Repo

Helsinki

