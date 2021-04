Sen sijaan otin kantaa suomalaisesta kirjallisuudesta esitettyihin yleistäviin väitteisiin, joita ei perustella tai joiden perusteet korvataan epämääräisellä vihjailulla.

Katri Talaskivi ja Jani Tanskanen kommentoivat (HS Mielipide 10.4.) Olli Löytyn kirjasta Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle kirjoittamaani arvostelua (HS 1.4.).

Toisin kuin kirjoitus antoi ymmärtää, en ottanut arvostelussani kantaa Suomessa esiintyvään rasismiin tai nationalismiin enkä kiellä niistä keskustelemista. Sen sijaan otin kantaa suomalaisesta kirjallisuudesta esitettyihin yleistäviin väitteisiin, joita ei perustella tai joiden perusteet korvataan epämääräisellä vihjailulla ja jopa rehvastelulla siitä, ettei kirjoittajan tarvitse väitteitään edes perustella.

Talaskivi ja Tanskanen toistivat Löytyn esitystapaa. Kirjoittajien mukaan kuka tahansa näkee, että suomalaiset kirjallisuushistoriat ”rajaavat” muun kuin suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden ulkopuolelle ”paljon kiinnostavaa”. Mutta mitä se on ja mistä nimenomaisista teoksista se puuttuu, sitä he eivät kertoneet. Ilmiselvää on niin ikään se, ”että kotimaista kirjallisuutta ympäröi vahva, yhteisellä kielellä ja kulttuurilla perusteltu suojaus”.

Mitä ”suojauksella” tarkoitetaan? Sitäkö, että suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta kustannetaan, ostetaan, luetaan, opetetaan kouluissa, esitellään eri tiedotusvälineissä ja tuetaan apurahoin ja palkinnoin? Nämä ovat kieliyhteisön omaehtoista toimintaa ja päätöksiä omakielisen kirjallisuuden puolesta, siis kirjallisen kulttuurin ylläpitoa ja edistämistä. Jos tämä on nationalismia, mikä sitten ei ole?

Yleistävien täsmentämättömien väitteiden esittäminen on poliittisen keskustelun taitolaji. Kun väitteiden alaa ei yksilöi eikä tarkenna, ei oikeasti sitoudu mihinkään. Käsitteiden vähäinenkin täsmentäminen herättää heti kysymyksiä. Onko viime vuosien monimuotoinen suomalainen runous ja draama kauttaaltaan nationalistista ja rasistista? Nehän ovat kotimaista kirjallisuutta siinä kuin Löytyn kirjassa mainitsema muutama proosateos.

Kirjailijaliiton jäsenvalinta on kovin heikko argumentti suomalaisen kirjallisuuden institutionalisoituneesta nationalismista. Riippumatta siitä, mitä mieltä olemme vieraskielisten kirjailijoiden jäsenyyden epäämisestä, Kirjailijaliitto on etujärjestö, jonka tehtävänä on ajaa jäsenkuntansa etua. Se tekee myös jäsenvalintansa tältä pohjalta.

Mikään ei estä vieraskielisiä kirjailijoita perustamasta omaa järjestöä. Näin ay-toiminta on aina edennyt. Ehkäpä yhteiset edutkin löytyvät jossain vaiheessa.

Jyrki Nummi

professori, Helsinki

