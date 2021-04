Rahoitus tulisi kohdentaa pääasiassa Suomen Akatemian kautta, jotta päätösten perustana on tieteen keskeinen mekanismi, hankkeiden vertaisarviointi.

Yhteiskunnassamme on laaja yhteisymmärrys siitä, että tiedettä ja tutkimusta tarvitaan tiedon ja osaamisen kehittymiseksi, koulutuksen perustaksi sekä innovaatioiden lähteeksi.

Haluamme, että huippututkimus ja siitä kumpuava osaaminen pitävät Suomen elinvoimaisena ja mukana yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa.

Osaamistalouden rakennusaineet eivät kuitenkaan ole tieteen ainoa tarkoitus. Tieteen tärkein tehtävä on tuottaa uutta tietoa. Yhteiskunta voi kasvattaa tieto- ja osaamispääomaansa osoittamalla tutkimukselle riittävät resurssit.

Uusi tieto ja osaaminen ruokkivat innovaatioita, jotka tuottavat uutta rahaa ja käytännön ratkaisuja yhteiskunnan käyttöön. Sijoitettu raha maksaa siis itsensä takaisin – yleensä moninkertaisesti. Kulloinkin vallassa olevien päättäjien vastuulla on osaltaan pitää tämä kehä toimivana.

Kukaan meistä ei osaa ennustaa, mikä nyt tehtävä tutkimus on yhteiskunnalle hyödyllistä edes kymmenen vuoden päästä – tämän on viimeistään koronaviruspandemia osoittanut. Siksi yhteiskunnan on rahoitettava myös tutkijoiden uteliaisuuteen perustuvaa tutkimusta, joka ei tähtää vielä nyt tiedossa olevan ongelman ratkaisuun, mutta voi osoittautua elintärkeäksi tulevaisuudessa.

Jos haluamme, että meillä on kansainvälisesti merkittävää tutkimusta, meidän täytyy pitää huolta myös keihäänkärkitutkimuksemme edellytyksistä suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin.

Kuten historia on osoittanut, merkittävimmät innovaatiot ja suurimmat taloudelliset edut ovat useimmiten olleet keihäänkärkitutkimuksen ansiota.

Nyt valmisteilla olevassa julkisen talouden suunnitelmassa haluamme kiinnittää erityistä huomiota huippututkimuksen rahoitukseen. Rahoitus tulisi kohdentaa pääasiassa Suomen Akatemian kautta, jotta päätösten perustana on tieteen keskeinen mekanismi, hankkeiden vertaisarviointi. Lisärahoitus on tarpeen muun muassa tutkimuksen huippuyksikköjen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseksi. On myös oleellista löytää mekanismit, joilla jo nyt vahvat tutkimusalat pysyvät maailman kärjessä eikä niiden kyvykkyys ja innovaatio­potentiaali katoa. Akatemiarahoituksen ohella yliopistojen perusrahoitus on tärkeä perusedellytys tutkimukselle ja korkeatasoisen korkeakoulutuksen tarjoamiselle.

Me tieteen akateemikot ja aloillamme kansainvälisesti johtavat tutkijat kehotamme hallitusta ja eduskuntaa vahvistamaan vapaan tutkimuksen asemaa selkeällä rahoituksen tasokorotuksella Suomen Akatemian kautta sekä takaamaan yliopistoille riittävän perusrahoituksen.

Markku Kulmala

akateemikko, Helsingin yliopisto

Sirpa Jalkanen

akateemikko, Turun yliopisto

Matti Latva-aho

professori, Oulun yliopisto

ja 11 muuta allekirjoittajaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.