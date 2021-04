Iltalehti toteaa, että monin paikoin perus­kouluissa ja toisella asteella alkaa tai on jo alkanut taas lähi­opetus.

”Esimerkiksi Helsingin yläkouluissa lähiopetukseen palattiin maanantaista alkaen vuorottelumallilla niin, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa.”

”Etäopetus sopii joillekin oppilaille paremmin ja toisille huonommin. Kuitenkin kaikki oppilaat tarvitsevat opettajan tukea ja koulun tarjoamaa sosiaalista elämää. Tavallisen lähiopetuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Etäopetus on tuonut esiin uusia keinoja oppimiseen, mutta lähiopetusta se ei korvaa.”

”Havaintoja on tehty muun muassa siitä, että etäopetusjaksojen aikana opetus on keskittynyt sisältöihin ja opetustapoihin, joita on etäyhteyksien avulla helpompi käyttää. Tämä on joissakin tapauksissa yksipuolistanut ja ohentanut oppimista.”

”Etäopetus on varsin vaativaa ­oppilaille, joilla on keskimääräistä suurempi tarve opettajan suoraan tukeen. Pelättävissä onkin, että pitkät etäopetusjaksot ovat lisänneet oppimiseroja.”

”Edessä on melkoinen urakka tukiopetuksen ja täydentävän opetuksen saralla. Keväällä on tehtävä vielä kaik­ki mahdollinen koululaisten tukemiseksi. Koronakriisin jälkeen projektia on jatkettava eri tavoin todennäköisesti vielä useamman vuoden ajan.”

”Etäopetuksen nopeasta kehittämisestä jää varmasti myös jotain positiivista. On tehty hirmuloikka tieto­tekniikan ja itsenäisen opiskelun alueella. Tämä tulee varmasti antamaan jatkossakin hyviä tuloksia, lähi­opetusta täydentävänä lisänä.”

Ilkka-Pohjalainen arvioi, että oppi­velvollisuus­iän nostaminen kahdeksaan­toista vuoteen osuu nyt huonoon saumaan, kun muutoksen vaikutusten arviointi ja laskelmat joudutaan tekemään kovassa kiireessä.

”Valtio on luvannut kuitata oppivelvollisuuden pidentämisestä johtuvat kulut. Se on miljoonalupaus muiden miljoonalupausten joukossa.”

”Toinen asia, joka puhuu uudistuksen nopeaa aikataulua vastaan, on se, että toisen asteen oppilaitoksilla on muutenkin paljon töitä edessään.”

”Varsinkin ammattikoululaisille vuosi on ollut vaikea. Ammatillinen koulutus on juuri käynyt läpi suuren rakenneuudistuksen, jossa työelämällä on entistä suurempi osuus koulutuksessa. Jo se on vaatinut paljon tukitoimilta. – – Koronan takia myös hyvin opinnoissaan menestyvien nuorten tielle on kasaantunut esteitä.”

”Miten tästä kahden kiireen lukuvuodesta selvitään? Pelkona on, että oppivelvollisuusiän pidentämisestä tulevaa mahdollista hyötyä ei saada kunnolla ulosmitattua ja samalla koronavuoden jälkien siivoaminen jää vaillinaiseksi.”