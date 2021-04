Kaikki sisältöpäätökset tehdään aina journalistisin perustein – niin urheilun kuin kulttuurin suhteen.

Ella Kivisaari (HS Mielipide 12.4.) toivoi kulttuurille näkyvyyttä Ylen kanavilla siinä missä urheilulle.

Yle tarjoaa kulttuuria televisiossa, radiossa ja verkossa, suomeksi ja ruotsiksi, joka päivä. Ylen tehtävä on lainkin mukaan tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria ja taidetta. Kulttuuri on siis yksi Ylen toiminnan kulmakivistä.

Koronavuosi on ollut rankka ajanjakso taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloille. Kaikki sisältöpäätökset tehdään silti aina journalistisin perustein – niin urheilun kuin kulttuurinkin suhteen. Kulttuurilla on kuitenkin ollut poikkeusvuoden aikana Ylellä jopa aiempaa vahvempi rooli: esimerkiksi kotimaisen musiikin osuutta radiokanavilla on kasvatettu ja Yle Olohuone -ohjelma on tarjonnut musiikkia ja kulttuuria suomalaisille. Radion sinfoniaorkesteri on tarjonnut korona-aikana konsertteja kotisohville.

Kulttuurisisällöt ovat olennainen osa Ylen julkista palvelua. Siihen kuuluu myös monipuolinen urheilutarjonta. Molemmat ovat suomalaisille tärkeitä.

Jere Nurminen

johtaja, Ylen viestintä ja brändi

