Dronelennätyksen teoriakoe on läpihuutojuttu, mutta jännittääkö osa lennättäjistä reputtamista?

Saako dronea lennättää humalassa? Koe­kysymykseen on neljä vastaus­vaihto­ehtoa. Yhdessä niistä väitetään, että humalatila parantaa reaktio­aikoja. Jos epäröi, oikean vastauksen voi rauhassa vaikka googlata.

Suoritin toissa kuussa drone­lennättäjän teoria­kokeen. Vuoden­vaihteessa Suomessa tuli voimaan EU-lainsäädäntö, joka vaatii drone­lennättäjät rekisteriin. Hiemankin suurempien kopterien lennättäjät joutuvat suorittamaan teoria­kokeen, jonka yksi monivalintakysymys liittyi humalaan.

Lennättäjien rekisteröintisivusto avautui helmikuussa, ja nyt Traficomin rekisterissä on noin 7 000 lennättäjää. Rekisteröityneiden lennättäjien määrä on vähäinen, sillä Suomessa on arviolta 50 000 rekisteröinnin vaativaa lennättäjää. Traficomin arvio perustuu muiden Pohjoismaiden vastaaviin rekisteröinteihin.

Rekisteröitymisvelvollisuus koskee käytännössä kaikkia kameroilla varustettujen lennokkien käyttäjiä.

Miksi rekisteröintejä ei ole enempää? Pienten kopterien lennättäjien ei tarvitse vielä edes tehdä teoriakoetta, joten rekisteröityä voi myös ilman sitä. Jos rekisteröinti on jäänyt tekemättä teoriakokeen pelossa, on hyvä muistaa, että kokeen läpäisemistä voi yrittää kuukauden ajan ilman rajoituksia.

Ehkä lennättäjät miettivät rekisteröinnin hintaa. Kolmekymmentä euroa vuodessa tai sata euroa viidessä vuodessa voi tuntua kovalta hinnalta vain valvonnan kohteeksi suostumisesta.

Pelko kiinnijäämisestä on minimaalinen – viranomaiset eivät ole vielä käyneet kyselemässä rekisteröintitietoja.

Lennätyksen villi länsi päättyy kahden vuoden kuluttua. Rekisteröityyn droneen pitää nyt teipata yksilöllinen rekisteröintitunnus, mutta jatkossa lähes kaikissa lennokeissa pitää olla myös etätunnistusjärjestelmä, jonka avulla viranomainen voi tunnistaa lentävän dronen. Järjestelmä näyttää myös lennättäjän sijainnin, joten poliisipartio löytää törttöilevän lennättäjän aiempaa helpommin. Traficomin mukaan etätunnistusjärjestelmää koskevaa standardia ei ole vielä julkaistu, joten vaatimukset varmuudella täyttäviä laitteita ei vielä ole kaupan. Lennättäjän pitää siis joko ostaa uusi drone tai etäjärjestelmä lisälaitteena.

Lakimuutosten tavoitteena on luoda turvallisuutta asuttujen alueiden ylle, mutta samalla ilmatila siivotaan kaupallisia toimijoita varten. Taitamattomilla sunnuntai­lennättäjillä ei ole asiaa tulevaisuuden ilmatilaan, jossa automaattiset kuljetusdronet kuljettavat postia kuluttajille.

Kirjoittaja on HS:n aluetoimittaja Turussa.