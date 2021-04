Digitalisaatio antaa paljon mahdollisuuksia, mutta kulunut vuosi on myös paljastanut sen sudenkuopat.

Koronaviruspandemian myötä digitalisaatio on tullut koulutukseen ja kasvatukseen jäädäkseen. Kulunut vuosi on nopeuttanut opetuksen ja oppimisen murrosta. Opettajat ovat kantaneet vastuun nopeasti muuttuneissa tilanteissa. Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa opetus on jatkunut keskeytyksettä.

Kulunut vuosi on opettanut paljon digitalisaation mahdollisuuksista. Nykytekniikalla tavoitamme oppijat sekä voimme osallistaa heidät reaaliajassa monin eri tavoin. Nämä mahdollisuudet on huomioitava ikäluokkakehitystä ja koulutuksen saavutettavuutta tarkasteltaessa.

Kulunut vuosi on paljastanut myös etäopetuksen sudenkuopat. Etäopetus ei sovi kaikille, ja moni oppija on jäänyt siinä kokonaan tavoittamatta. Kasvotusten kohtaaminen, samassa tilassa koettu vuorovaikutus sekä läheisyys ovat tärkeitä.

Useiden selvitysten mukaan moni nuori kokee kuormitusta tai on jäänyt jälkeen opinnoissaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa julkaiseman kyselyn mukaan 67 prosenttia lukion opiskelijoista koki, että etäopetus on heikentänyt opetusta. Jopa 90 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä arvioi, että henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi on hieman tai selkeästi heikommalla tasolla kuin ennen kriisiä.

Etäopetus vie usein enemmän aikaa sekä aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta. Lähiopetuksen merkitys nuorten hyvinvoinnille on nyt ymmärretty. Hyvinvoinnin vahvistaminen ja oppimisvajeen paikkaaminen edellyttävätkin poliittisilta päättäjiltä määrätietoisia, pitkäkestoisia toimenpiteitä sekä lisäresursseja koulutukseen.

Etä- ja verkko-opetuksessa tarvitaan osaamista sekä siihen soveltuvaa pedagogiikkaa. Laadukkaassa opetuksessa opettajan on keskityttävä selvästi joko lähi- tai etäopetukseen.

Kuntavaalivuonna kuntapäättäjien vastuu kehityksestä korostuu, sillä kasvatusta ja koulutusta hyödyttävän digitalisaation perustana ovat laadukkaat välineet sekä jatkuva osaamisen kehittäminen.

Digitaalisuus on vain väline – ei itseisarvo.

Anneli Rantamäki

lehtori, OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston POE:n puheenjohtaja

Tuomo Laakso

erityisasiantuntija

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

