Helsingin Sanomista saa melko usein lukea opettajien raskaasta työstä, lisääntyneestä työmäärästä ja koulujen ongelmista. Viimeksi aiheesta kirjoitti mielipiteensä Inkeri Sutela (HS 13.4.).

Tunnistan monet asiat, joita Sutela ja muut tuovat esille, enkä halua vähätellä kenenkään kokemuksia. Mielestäni keskustelu kuitenkin painottuu nykyisin liikaa vain tämän kaltaisiin kielteisiin äänenpainoihin. Meidän työhönsä tyytyväisten opettajien mielipiteitä ei ole juurikaan ollut esillä.

Olen toiminut opettajana vaihtelevissa tehtävissä kahdeksan vuoden ajan. Vastavalmistuneen innolla tässä ei siis enää paineta, mutta silti edelleen voin sanoa meneväni mielelläni töihin. Oppilaani ovat mukavia, työyhteisö hyvä ja palkkani tekemääni työn määrään nähden oikein kohtuullinen.

Onko joskus ongelmia? Tietysti on. Niin on ollut kaikilla muillakin aloilla, joilla olen ollut: museossa, siivoojana, koiria hoitamassa. . . Venyvätkö päivät joskus pitkiksi? No ihan taatusti! Niin ovat venyneet joskus muulloinkin. Tuntuuko ajoittain rankalta? No mitäs luulette?

Vastapainoksi päiväni – silloin kun muuta työtä ei tule – voivat olla paljon lyhempiä kuin muissa tekemissäni töissä. Työpäivä voi olla esimerkiksi kello 8–12. Lomia on tasaisin väliajoin. Vaikka osa vapaista voi mennä esimerkiksi kokeiden korjaamiseen, ehdin silti hyvin viettää aikaa perheeni kanssa.

Joskus erityisistä syistä, esimerkiksi lähestyvästä pyhäpäivästä johtuen, työpäivääni saatetaan lyhentää. Sitä ei kuitenkaan vähennetä palkastani. Tämän vuoksi pidän kohtuullisena ja työhön kuuluvana asiana, että työtä voi sitten joskus toisina päivinä olla enemmän.

Toivon kaikkea hyvää työssään uupuville kollegoille. Jos satumme saman katon alle, haluan auttaa. Opettajan ammatista ei pitäisi antaa mediassa liian synkkää kuvaa, sillä alalle tarvitaan tulevaisuudessakin hyviä nuoria tekijöitä, jotka vielä miettivät valintaansa.

Riku Salmivuori

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Järvenpää

