Me vanhukset olemme pysytelleet kodeissamme yli vuoden ja odotelleet, pääsemmekö vielä ennen kuolemaa käymään teatterissa, konserteissa ja taidemuseoissa.

Koronarajoitusten purkujärjestystä pohdittaessa on toteutettava sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena tartuntamäärät eivät kasva ja jotka minimoivat eri alojen ja työntekijöiden kärsimiä taloudellisia vahinkoja.

Mikäli kotimaassa otetaan käyttöön koronapassi, voitaisiin pian avata konserttitalot, teatterit, museot ja taidenäyttelyt. Näiden palvelujen käyttäjistä suuri osa on ikäihmisiä, jotka ovat jo saaneet ainakin ensimmäisen rokotuksen. Katsomoiden täyttöaste voisi olla korkea, koska yleisöllä on joko rokotus, sairastamisen seurauksena saatu immuniteetti tai tuore negatiivinen testitulos. Jos koronapassia ei tule, täyttöaste on alhaisempi, koska katsomoihin on järjestettävä tarvittavat turvavälit. Edellisessä tapauksessa kulttuuriala pääsisi toipumaan nopeammin. Taiteilijat, tuottajat ja tukihenkilöt pääsisivät heti täysipäiväiseen työhön.

Me vanhukset olemme pysytelleet kodeissamme yli vuoden ja odotelleet, pääsemmekö vielä ennen kuolemaa käymään teatterissa, konserteissa ja museoissa. Olemme iloinneet saadusta rokotteesta. Nyt näyttää siltä, että lainoppineiden tulkinnat vievät meiltä tämänkin ilon. Vanhusten henkinen kestokyky olisi nyt otettava huomioon, kuten lasten osalta on jo tehty.

Meillä vanhuksilla ei ole enää monia vuosia aikaa nauttia normaalielämään paluusta.

Marjatta Varsila

arkkitehti, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.