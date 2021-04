Nyt kuntavaalien alla kuulee jatkuvasti kuntien vaikeuksista hoitaa tehtäviään. Erityistä huomiota on saanut pääkaupunkiseutu, jossa paradoksaalisesti verotus on Suomen alhaisimpia.

Onko Helsingin, Espoon ja Vantaan budjetit suunniteltu oikein, jos puutteita on paljon? Ovatko prioriteetit väärät vai pitäisikö verotusta kiristää? Esimerkkejä epäkohdista on paljon: varhaiskasvatuksessa on liian isoja ryhmiä, toisen asteen opetuksessa ei ole riittävästi kirjoja eikä tukiopetusta, nuorten psykiatrinen tuki on laiminlyöty, terveyskeskuksiin ei saada palkattua lääkäreitä, työväenopistojen lukukausista on leikattu kuusi viikkoa, ja ikääntyneen väestön hoidossa on resurssipulaa.

Millä keinoin ja millä rahoituksella asiat saadaan kuntoon? Hyvästä kannattaa maksaa, eikä ennätyksellisen alhainen verotus ole itsetarkoitus. Kun Helsingissä vuonna 2020 kertyi ylijäämää noin 500 miljoonaa euroa, kenties korotusta ei vielä tarvitakaan.

Ingmar Ström

valtiotieteen maisteri, Helsinki

