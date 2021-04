Eutanasialailla ei pyritä ratkaisemaan saattohoidon ongelmia.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki totesi (HS Mielipide 14.4.), että eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon ongelmia. Kerrottakoon taas kerran se, että ei eutanasialailla kukaan pyrikään ratkaisemaan saattohoidon ongelmia eikä eutanasialla niitä ongelmia edes pystytä ratkaisemaan.

On myös perusteetonta väittää, että laittamalla saattohoito kuntoon poistuisi tarve eutanasialle. Se on erittäin kovaa ja julmaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka omalla kohdallaan ovat tilanteessa, jossa kokevat oman elämänsä kovaksi kärsimykseksi eivätkä koe saavansa siihen lievitystä tai helpotusta. He eivät jaksa ja halua enää elää, ja elämä on muutenkin päättymässä.

Ministeriön työryhmässä vallitsee vahva yhteinen tahtotila siihen, että tarvitaan lainsäädännöllinen velvoite saattohoidon järjestämiseen. Eutanasiasta työryhmässä on suurta erimielisyyttä. Tosin työryhmä ei päätä asiasta. Toivottavaa on, että poliittiset päättäjät eli puolueet ottavat eutanasialain käsittelyyn mahdollisimman pian. Kyse on ihmisoikeudesta ja itsemääräämisoikeudesta. Laki eutanasiasta on perusteltua ja laille on vahva yhteiskunnallinen tuki kansalaisten keskuudessa.

Kari Viholainen

puheenjohtaja, Exitus ry, sosiaali- ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito -asiantuntijatyöryhmän jäsen

