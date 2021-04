Aikuisten ryhmäliikunta ulkona on jo sallittava

Helsingin kaupunki on suositellut joulukuusta asti, että yritykset ja seurat pidättäytyisivät ulkona tapahtuvasta aikuisten ryhmäliikunnasta. Keskustelu asiasta on painottunut kontaktilajeihin, vaikka ryhmäliikuntaa on monenmoista ja myös jalkapallotreenit voi pitää tarvittaessa etäisyyksillä.

Aikuisten on helppo pitää ulkona turvavälejä. Liikkua voi tarvittaessa vaikka maskin kanssa. Tutkijoiden mukaan viruksen tarttuminen ulkona turvavälein on epätodennäköistä. Siksi Helsingin kaupungilla ei ole perusteita suositella kategorista kieltoa ryhmissä tapahtuvalle ulkoliikunnalle.

Ulkona turvavälein ryhmässä urheilu ammattilaisen ohjaamana ei ole uhka helsinkiläisten terveydelle. Kotiin jääminen on.

Toivomme, että Helsingin kaupunki tarkistaa ulkoliikuntaa koskevat suosituksensa ensi tilassa. Myös hallituksen suunnitelmassa rajoitusten purkamisesta aikuiset on heti vapautettava urheilemaan ulos.

Laura Jahn

yhteiskuntatieteiden maisteri

Janika Tikkala

filosofian maisteri, Helsinki

