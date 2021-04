Pandemian perintö voi olla tämä: ilmastotoivo kannattaa panna rakenteelliseen päätöksentekoon.

Vastuullinen kuluttaja ostaa sähköauton tai hybridin, ei bensa-autoa, jonka päästöt syöksevät löylyä planeetan kiukaalle.

Vastuullinen kuluttaja ostaa kalaa, jossa on kestävän kalastuksen merkki eikä lajikatotölkkiä, josta huhuilevat kuolleiden delfiinien henget. Vastuullinen kuluttaja hankkii käytettyä, vertailee alkuperää, lajittelee ja vaihtaa bileet Brooklynissa sukumökkiin Saimaalla.

Ympäristökriisi ratkeaa, kun tarpeeksi moni alkaa käyttäytyä kuin vastuullinen kuluttaja – eikö niin. Eikö niin?

Koronaviruspandemian aikana tarina valistuksesta ja sen perusteella viisaasti valitsevista kuluttajista on ollut itselläni koetuksella.

Helmikuussa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kehotti Ylellä aikuisia välttämään ravintoloita, jotta lapset voivat harrastaa. ”Se että meillä on ravintolat auki, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi mennä ravintolaan. Me voimme jokainen toimia vastuullisesti ihan kaikessa mitä teemme”, Pekonen sanoi.

Samoihin aikoihin iltakävelyillä katselin Vaasankadun ravintoloita, jotka olivat varsin täynnä olutta ja sushia nauttivia aikuisia.

Maaliskuussa tautitilanne paheni. Liikkumis­rajoitukset uhkasivat Helsinkiä ja Turkua.

Uutisen tiesi levinneen siitä, että hallituksen esitystä seuraavana päivänä HS kertoi parturiaikoja välittävän palvelun varausten lisääntyneen Helsingissä ja Turussa viikossa 75 prosenttia. Ihmiset halusivat asioida ”varastoon”.

Houkutuksia on kaikilla. Norjassa pääministeri Erna Solberg sai sakot, koska järjesti syntymä­päiväjuhlat 13 vieraalle. Solbergin oman hallituksen säätämä koronaraja oli kymmenen.

Tuskin kukaan meistä menee sallitun ylärajalle joka asiassa, mutta monilla meistä on intohimo, jossa näin tehdään. Tunnen muuten vastuullisia ihmisiä, jotka pumppasivat salilla kunnes valot sammuivat, istuivat baarissa viimeiseen pilkkuun tai rohmusivat puutarhatavaraa tungoksessa varastoon, kun sulku uhkasi.

Koronavirus on näyttänyt, että jos jokin palvelu on yhteiskunnassa saatavilla, aina on ihmisiä, jotka käyttävät sitä sallittuun maksimirajaan saakka. Käyttäjä ei ole ”joku vastuuton muu”, vaan usein ihan tavallinen ihminen. Jos palvelua halutaan rajoittaa, on se tehtävä säännöin ja korvattava tappiot kärsijöille. Vetoaminen vastuullisuuteen tehoaa joihinkin, mutta ei riittävän moneen.

Ilmaston kohdalla käytöksemme ei ehkä lopulta ole kovin erilaista kuin pandemiassa. Kriisin vakavasti ottava tuttavani matkustelee lentäen, koska niin voi tehdä. Lihankulutus ei ole romahtanut, vaikka asiasta on puhuttu pitkään.

Ovatko tässäkin yhteenlasketut heikot kohtamme liikaa?

Onneksi koronavirus näyttää myös, miten globaaleja kriisejä voidaan ratkaista.

Tie alkaa tieteen tarjoamista ratkaisuista. Se jatkuu valtioiden päättäväisinä toimina ja rajanvetoina, jotka ovat pandemiassa alkaneet maistua yllättäville tahoille. Suomessa kokoomus on ollut maskipakon äänekkäimpiä vaatijoita, vaikka puolue yleensä korostaa yksilön omaa valintaa.

Rajoitukset eivät riitä. Tärkeimpiä ovat päätökset, joilla tarjotaan yrityksille kannusteet luoda uutta. Silloin yritykset tekevät sitä, missä ne ovat hyviä: muuttavat tutkitun tiedon käytännön sovelluksiksi, joilla käyrät taitetaan.

Koronavirusrokotteet ovat tästä paras esimerkki. Valtiot ovat tukeneet lääketeollisuutta miljardeilla, tuloksellisesti. Missä ilmastonmuutoksessa oltaisiin, jos vaikkapa Yhdysvallat olisi samalla voimalla etsinyt ratkaisuja liikenteeseen, lämmitykseen tai ilmastointiin? Tätä testataan marraskuussa järjestettävässä YK:n suuressa ilmasto­kokouksessa Glasgow’ssa. On ihme, jos kokemus pandemiasta ei vaikuta siellä puhuviin päättäjiin.

Pandemian perintö voikin olla tämä: ilmastotoivo kannattaa panna rakenteelliseen päätöksentekoon, sillä kuluttajina me kyllä painamme pandemian loputtua planeettamme ylärajalle.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö.