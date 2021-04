Sikoja pidetään sikaloissa, kanoja kanaloissa ja lehmiä navetoissa tai aidatuilla niityillä. Lampaat ovat lammasaidan takana. Aitaamisen kustantavat lihan kasvattajat.

Toisin on vain metsästäjäeliitille varatun, 125 000 päätä käsittävän lihakarjan suhteen. Pohjois-Amerikasta metsästyksen tarpeisiin maahamme istutetun vieraslajin, valkohäntäpeuran, aiheuttamat kustannukset jäävät muiden kannettaviksi. Me muut joudumme aitaamaan viljelyksemme ja vihannes- ja perunamaamme kalliilla ja korkeilla aidoilla – jos haluamme satomme säästyvän. Aitauskustannukset maksamme itse.

Kyse ei enää ole villieläimistä. Metsästäjien talviruokinnalla ylläpitämä valtavan ylisuuri valkohäntäpeurakarja saa vaeltaa vapaasti puutarhoissa, pelloilla ja metsissä tuhoten luonnon monimuotoisuuden ja levittäen punkkeja. Esimerkiksi saaristossa on laajoja alueita, joilla peurakanta on kasvanut niin suureksi, että kaikki syötäväksi kelpaava on kaluttu peurojen ravinnoksi harvinaisia uhanalaisia kasveja ja mustikanvarpuja myöten.

Tapio Onnela

Turku

