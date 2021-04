Erityisesti naisille on tarjottava entistä parempaa tietoa maanpuolustuksesta ja puolustukseen osallistumisen mahdollisuuksista.

Puolustusvoimilla on varaa kehittää omaa rekrytointiviestintäänsä koko ikäluokan osalta, mutta erityisesti naisikäluokalle on tarjottava entistä parempaa tietoa maanpuolustuksesta ja puolustukseen osallistumisen mahdollisuuksista. Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeneiden naisten määrä on Suomessa viime vuosina kasvanut. Kehityssuunta on toivottu, ja nyt asevelvollisuuden suorittamista pohtivilla naisilla on matalampi kynnys hakeutua palvelukseen kuin mitä se aikaisempina vuosina on ollut.

Asepalveluksesta kiinnostuneille naisille täytyy antaa totuudenmukaista tietoa palveluksen eri vaiheiden suorittamisesta. Jokaisen tulee ymmärtää Puolustusvoimien yhteiskunnallinen merkitys ja tehtävä. Samalla Puolustusvoimien pitää kuitenkin tehdä myös selväksi palveluksen osoittamat velvoitteet eikä näyttää asepalvelusta liian romantisoituna tai ruusuisena seikkailuna. Seikkailujen tarjoaminen ei ole Suomen puolustusvoimien tehtävä.

Puolustusvoimien ja asevelvollisuutta suorittavien kannalta toivottua on, että jokainen pystyisi sanomaan ennen palvelukseen astumista, onko asepalvelus oma juttu vai ei. Näin vältyttäisiin tilanteelta, jossa palvelukseen saapuu riittämättömästi valmistautuneita alokkaita. Tämä pätee niin asevelvollisuutta suorittaviin miehiin kuin vapaaehtoisesti palvelukseen hakeutuviin naisiinkin. Kaikkeen ei voi ennalta varautua, mutta esimerkiksi tietynlainen fyysinen suorituskyky pitäisi olla jo ennen palvelukseen astumista.

Naisilla on samat mahdollisuudet kuin miehilläkin suoriutua asepalveluksesta ja osallistua Puolustusvoimien tehtäviin. Vapaaehtoisesti asepalvelukseen hakeutuvan tulee pohtia asiaa lähtökohtaisesti siltä kannalta, onko hän itse tarpeen tullen halukas ja kykenevä puolustamaan Suomea aseellisesti. Asepalvelus vaatii fyysisen ja psyykkisen kyvykkyyden lisäksi myös palveluksen jälkeistä sitoutumista, sillä velvollisuus jatkuu palvelusajan jälkeen reservissä.

Suomen asevelvollisuusjärjestelmän kehittämisen ydin on vuorovaikutuksen kasvattamisessa ja vuorovaikutteisen viestinnän kynnyksen madaltamisessa. Yhteydenpitoa ja asevelvollisten informointia pitää lisätä vaiheissa, joissa tukea eniten tarvitaan – siis kutsuntojen ja varusmiespalvelukseen valmistautumisen yhteydessä sekä reservin ajan velvollisuuksien osalta.

Samalla palveluksessa saavutetun osaamisen hyödyntämistä on kehitettävä. Asepalveluksessa kertyy paljon eri aloille sopivaa osaamista, mutta nykyisellä palvelustodistukseen perustuvalla henkilöarvioinnilla osaamisen tasoa on vaikea osoittaa oppilaitoksille.

Voidaksemme pitää nykyisestä kehityssuunnasta kiinni ja kasvattaa asepalveluksen suorittaneiden naisten määrää tulee palveluksen suorittamisen näyttäytyä naisille aitona vaihtoehtona. Vaihtoehtona, joka pystyy tarjoamaan moninaisia valmiuksia myös työelämän kannalta. Asepalvelusta pohtiville naisille palveluksessa saavutettava osaaminen on erityisen merkityksellistä, koska palveluksesta saatava konkreettinen hyöty vaikuttaa päätökseen lähteä asevelvollisuutta suorittamaan.

Tuula Väätäinen

kansanedustaja (sd), Kuopio

Marikki Jukarainen

reservin vänrikki, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.