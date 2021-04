Ensi- ja turvakotien liitolla jäsenyhdistyksineen on tarjolla apua lyhyellä odotusajalla.

Väsyneen vanhemman kirjoitus (HS Mielipide 24.3.) lapsestaan, joka ei saa apua väkivaltaisuuteen, oli paitsi sydäntä särkevä myös valitettavasti hyvä kuvaus järjestelmän tarjoamasta tuesta väkivaltaisuuden kanssa painivalle lapselle – ei juuri mitään.

Psykiatristen palveluiden lapsille tarjoama apu on täysin riittämätöntä. Se on raskasta apua etsiville lapsille sekä vanhemmille ja samalla rasittaa myös lastensuojelua kohtuuttomasti. Lasten ja nuorten on saatava helpommin psykiatrista tukea. Kun kyse on väkivallasta, avun pitäisi tulla lapselle ilman vuosien anelua. Kaikkien palveluiden järjestämisessä tarvitaan lisäymmärrystä väkivaltailmiöstä. Mutta samalla jotkin palvelut ovat turhan näkymättömiä.

Ensi- ja turvakotien liitolla jäsenyhdistyksineen on tarjolla apua lyhyellä odotusajalla. Ei psykiatrista vaan sosiaalialan asiantuntija-auttamista, jossa väkivallan käsittely, sen katkaisu, lapsen oma näkemys tilanteesta ja toivon luominen ovat ytimessä. Jäsenyhdistyksiemme väkivaltatyön avopalveluita tarjotaan yli 22 paikkakunnalla maksutta ja ilman lähetettä. Nopeasti lapsille ja vanhemmille tarjottava apu on yksilötyötä tai ryhmiä. Joissain kunnissa tarpeen mukaan lyhyiden jaksojen jälkeen kunnan maksamana työ lapsen kanssa voi jatkua.

Tarjolla on myös lasten ja nuorten chat sekä Apua väkivaltaan -chat aikuisille. Kummassakin ammattilaiset vastaavat ja neuvovat. Väkivaltaan on saatava apua lapselle ja heti.

Tiina Muukkonen

kehittämispäällikkö, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö, Ensi- ja turvakotien liitto

