Tieteellisyyttä käytetään myyntiargumenttina, mutta ”myyntitutkimusten” lukijoiden, koulutuksiin osallistujien ja niiden ostajien on usein vaikea selvittää, voiko väitteeseen tutkimuksellisuudesta ja objektiivisesta tiedosta luottaa.

Nälkä yksinkertaisille keinoille kasvattaa myyntiä on kova. Tämä luo myynnin konsultointi- ja koulutusyrityksille mahdollisuuksia, joihin ne eivät arkaile tarttua. Myynnin kentällä liikkuukin monenkirjavaa sisältöä ja motivointipuhetta, jota kutsutaan ”myynnin tutkimukseksi”.

Näiden taustalla on halu paketoida oman yrityksen koulutus- tai konsultointitarjous vakuuttavalta näyttävään muotoon – siis kasvattaa omaa myyntiä. Myyntiin liittyvien ”tutkimusten” tuloksia havainnollistetaan käyttämällä nopeasti kasattuja mutta tarkkoja prosenttilukuja ja taitavasti tehtyjä graafeja sekä niihin perustuvia iskulauseita. Oma lukunsa ovat erilaiset myyjätyypittelyt. Niissä perusajatuksena on se, että myyjä oppii kysymyspatteristoon vastattuaan tunnistamaan itselleen luontevimman vuorovaikutustyylin erityispiirteet ja sopeuttamaan käytöstään erilaisia asiakastyyppejä kohdatessaan.

Persoonaluokitteluilla on pitkä, mutta sangen kiistelty historia. Niiden pätevyydestä käydään kriittistä keskustelua tutkijoiden keskuudessa. Myös tyyppiprofilointeja markkinoidaan vetoamalla tieteelliseen tutkimukseen.

Tieteellisyyttä käytetään myyntiargumenttina, mutta ”myyntitutkimusten” lukijoiden, koulutuksiin osallistujien ja niiden ostajien on usein vaikea selvittää, voiko väitteeseen tutkimuksellisuudesta ja objektiivisesta tiedosta luottaa. Karkeimmillaan myynnin ”tutkimusta” tehdään verkkosivuilla olevalla kyselyllä, johon kuka tahansa pääsee vastaamaan.

Suomessa on ilahduttavasti lisätty korkeakoulutasoista myynnin koulutusta. Sekä ammatti- että tiedekorkeakouluihin on perustettu myynnin tutkinto-ohjelmia ja tutkijoiden, yliopettajien ja professorien toimia.

On aika teroittaa uusille opiskelijasukupolville, mikä ero on uutta tietoa tuottavalla vertaisarvioidulla tutkimuksella sekä markkinointi- ja konsultointikäyttöön tarkoitetuilla sisällöillä. Kun myynnin opiskelijat astuvat työelämään, he osaavat arvioida myynnin tutkimuksia ja testejä ostaessaan, perustuvatko ne uusimpaan tutkimukseen vai onko niillä pikemminkin viihteellinen, myyjien motivointia tavoitteleva pöhinäarvo.

Vertaisarvioidulle tiedolle on suuri tarve, kun pyrimme kehittämään suomalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Jarkko Niemi

tutkija

Johanna Vuori

yliopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.