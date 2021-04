Nykyisin opettajan työstä noin puolet on muuta kuin opetusta.

Inkeri Sutela kirjoitti (HS Mielipide 13.4.) opettajien työtehtävien ja kuormituksen lisääntymisestä. Kuten hän kirjoituksessaan toi esille, ongelmaksi on muodostunut se, ettei opettajalla ole määriteltyä työaikaa vaan palkka muodostuu pidettävien opetustuntien perusteella.

Nykyisin opettajan työstä kuitenkin noin puolet on muuta kuin opetusta. Tämän muun työn määrä on kasvanut jatkuvasti, ja työn rajaaminen on haasteellista nykyisen, 1960-luvulta peräisin olevan palkkausjärjestelmän vuoksi.

Sutela esitti kirjoituksessaan ongelmaan kaksi ratkaisuvaihtoehtoa. Kolmen viime vuoden aikana eri puolilla Suomea joissakin peruskouluissa on ollut käynnissä vuosityöaikakokeilu, joka on mahdollistanut Sutelan esittämät ratkaisuvaihtoehdot. Kokeilussa opettajan vuosityöaika on määritelty, ja tämän työajan sisällä on ollut mahdollista jakaa tarkoituksenmukaisesti työaikaa opetuksen ja muun työn välillä.

Näin kaikki tehty työ on muodostunut palkan perusteeksi. Samalla työtehtäviä on pystytty priorisoimaan järkevästi, jolloin työaika on pysynyt suunnitellussa.

Tarkoituksena peruskoulun vuosityöaikakokeilussa on ollut kehittää toimivampaa ja oikeudenmukaisempaa työaika- ja palkkausjärjestelmää kaikille peruskoulun opettajaryhmille.

Käynnissä olevasta vuosityöaikakokeilusta on jo saatu konkreettista näyttöä, jonka pohjalta opettajien työaika- ja palkkausjärjestelmää pystytään kehittämään vastaamaan opettajien nykyistä työnkuvaa ja työn määrää Opettajien ammattijärjestön OAJ:n tavoitteiden mukaisesti.

Valitettavasti Helsingissä paikallinen opettajien ammattiyhdistys on estänyt kokeilun jatkon vastoin kokeilukoulun opettajien tahtoa ja vahvaa näkemystä kehittämistyön tärkeydestä. Vantaalla paikallinen opettajien ammattiyhdistys on nähnyt asian tärkeyden toisin.

Peruskoulun opettajien työtehtävien ja kuormituksen määrä ei tule vähenemään nykyisen opetustunteihin perustuvan palkkausjärjestelmän ollessa voimassa. Ainoastaan aktiivisella ja päättäväisellä muutokseen tähtäävällä työllä opettajat voivat saada heille kuuluvan oikeudenmukaisen työaika- ja palkkausjärjestelmän.

Kirsi-Maria Korhonen

luokanopettaja

Kirsi-Maria Ruusu

luokanopettaja, erityisopettaja

Marja-Leena Hakuni

käsityön opettaja

Helsinki

