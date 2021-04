Suomi painottaa ihmisoikeusarviointien merkitystä päätöksenteon tukena.

Euroopan unioni on tukenut jo pitkään kumppanimaidensa turvallisuutta muun muassa Afrikassa. EU:n kriisinhallintaoperaatiot ovat useimmiten koulutusoperaatioita, joilla parannetaan kumppanimaiden osaamista ja tuetaan niiden instituutioita.

Vastikään hyväksytystä Euroopan rauhanrahastosta rahoitetaan Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan toimia rauhan säilyttämiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseksi.

EU:n vahvuus on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyy muun muassa kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua, rauhanrakentamista ja sotilaallista sekä siviilikriisinhallintaa. On tärkeää vahvistaa kumppanimaiden omaa kykyä suojata väestöä aseellisten toimijoiden ja terroristien uhkaa vastaan.

Uusi rauhanrahasto sisältää pitkälti samanlaista tukea, jota EU on jo aiemmin rahoittanut. Siitä katetaan EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan kustannuksia sekä tuetaan kumppanijärjestöjen, kuten Afrikan unionin, rauhanoperaatioita.

Uutta on mahdollisuus tukea kumppaneita sotilaallisella varustetuella, joka voi erikseen päätettäessä sisältää myös aseita. Tuella pyritään edistämään EU:n koulutusoperaatioiden vaikuttavuutta. EU:n uskottavuutta on heikentänyt, ettei kumppanimaita ole voitu tukea siinä, että koulutettavilla on käytössään perusvälineistö – kengistä, parakeista ja kypäristä lähtien.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Katariina Mustasilta ja tutkija Tyyne Karjalainen arvioivat (HS Vieraskynä 31.3.) rauhanrahastoon liittyviä riskejä muun muassa aseiden päätymisestä vääriin käsiin.

Tämän välttäminen on ollut keskeinen osa rahaston perustamiseen liittyviä neuvotteluita. Avustustoimia suunniteltaessa tehdään konfliktiherkkyys- ja riskianalyysi sekä vaikutusarviointi, joiden pohjalta mahdolliseen tukeen liitetään velvoitteita ja valvontaa. Mikäli tuensaaja rikkoo esimerkiksi ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan, avustustoimi voidaan keskeyttää tai päättää.

Avustustoimista päätetään aina tapauskohtaisesti kokonaisvaltaisen arvioinnin pohjalta, ja ne ovat osa laajempaa poliittista toimintaa.

Suomi on tukenut Euroopan rauhanrahaston perustamista. Jotta EU voi riittävästi vahvistaa Euroopan turvallisuutta, sillä tulee olla käytössään myös tehokas väline kumppanimaiden turvallisuussektorin tukemiseksi. Suomelle tärkeitä asioita ovat avustustoimiin liittyvä vahva riskianalyysi ja seurantamekanismi sekä mahdollisuus rakentavaan äänestämästä pidättäytymiseen siltä osin, kun uuden rahaston puitteissa tuetaan kumppaneita sellaisella materiaaliavulla, joka sisältää aseita ja ammuksia.

