Opettajantyön houkuttelevuutta vähentää nuorten epävarmuus siitä, kuinka he pärjäisivät työn alkuvaiheessa.

Suomi on niittänyt mainetta koulutuksen kärkimaana. Myös opettajankoulutus on maailman huippua. Hyvässä järjestelmässämme on kuitenkin heikko kohta: uusien opettajien työhöntulovaiheen tuki on liian vähäistä. OECD:n opetuksen ja oppimisen kansainvälisen Talis 2018 -vertailututkimuksen mukaan vain neljällä prosentilla opettajista on mentori. Tulos on yksi heikoimmista 48 maan joukossa.

Ongelma tulee esille myös muissa tutkimuksissa. Myös opettajankoulutuksen vetovoimaa tutkittaessa kävi ilmi, että opettajantyön houkuttelevuutta vähentää nuorten epävarmuus siitä, kuinka he pärjäisivät työn alkuvaiheessa.

Mentorointiin sopivia malleja on Suomessa jo kehitetty. Työtä ei siis tarvitse aloittaa alusta. Pahin virhe olisi yrittää tuoda maahan mentoroinnin vieraslaji jostain toisesta koulutuksen ekosysteemistä.

Suomessa on kehitetty esimerkiksi vertaisryhmämentorointia, jossa opettajat oppivat toisiltaan ja saavat ammatillista vertaistukea.

Toinen lupaava malli on tutoropettajatoiminta. Tutoropettajat ovat kehittäneet digipedagogista osaamista laajasti eri puolilla maata.

Mentoroinnissa voi hyödyntää myös samanaikaisopettajamallia, jossa kaksi opettajaa työskentelee yhtä aikaa saman oppilasryhmän kanssa. Se mahdollistaa opettajien oppimisen toisiltaan, kun he näkevät eri tapoja järjestää opetusta.

Kokeilujen pohjalta on mahdollista räätälöidä kouluihin sopivia mentoroinnin käytäntöjä. Koska kunnat ovat hyvin eri tilanteissa, on tärkeää sovittaa toimet paikallisesti.

Mentoroinnin juurtumista kuitenkin hankaloittaa kansallisen sopimuksen puute. Kuntien rahkeet eivät yksin riitä, joten samaan pöytään tarvitaan työmarkkinaosapuolten lisäksi valtio.

On aika laittaa koulutuksen heikko lenkki kuntoon.

Hannu L. T. Heikkinen

professori, koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.