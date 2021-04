Runsas lähiluonto on aina ollut tärkeä Helsingin viihtyvyystekijä. Kaupungin päättäjät vakuuttelevat, että varaa tiivistämisrakentamiselle on. Huomiotta jää kuitenkin se, miten paljon tuhansien uusien asukkaiden aiheuttama käyttöpaine muuttaa viheralueiden luonnetta. Lähimetsien käyttäjämäärien kasvaessa kulutus kasvaa ja näkyy maisemassa: polut levenevät, maasto kuluu, lajisto yksipuolistuu. Pitkään kaupungissa asunut huomaa muutoksen esimerkiksi Mustikkamaalla Isoisänsillan rakentamisen jälkeen tai Viikki-Vanhankaupunginlahden suojelualueella. Maaston ja eläinten kannalta on valtava ero siinä, onko käyttäjiä metsäpläntillä viisisataa vai viisituhatta.

Jos uusia asukkaita varten ei varata uusia viheralueita, vanhojen kunnostusta ja suojelua pitää vahvistaa. Päättäjien on kyettävä perustelemaan, miten alueet kestävät lisääntyvän käyttöpaineen. Helsinki tarvitsee kipeästi kokonaisnäkemystä kaupunkiluonnon kehittämiselle. Nykyinen kaupunkisuunnittelu näyttää maallikon silmiin siltä, että viheralueiden ainoa arvo on toimia rakentamisen resurssina, jota nakerretaan pois alue ja päätös kerrallaan.

Valto Kuuluvainen

Helsinki

