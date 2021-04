Ihmisellä on oikeus saada tietoa omasta terveydentilastaan omalla päätöksellä.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut äskettäin kahteen otteeseen siitä, miten ihmisten kiinnostus omaa terveyttä kohtaan ja lääketieteellisten tutkimusten tarjoaminen kansalaisille ilman lähetettä voivat tuottaa ongelmia (HS Kotimaa 3.4. ja HS Pääkirjoitus 10.4.).

Kirjoitukset avasivat tärkeää keskustelua, johon me diagnostiikka-alan ammattilaisina haluamme tuoda oman näkökulmamme.

Pääkirjoituksessa todettiin, että terveydenhuollon resurssit ovat aina rajalliset, sillä lääkäreitä ja hoitajia on vain tietty määrä. Myös historiallisesti resurssit ovat olleet niukat.

Edelleenkin niukkuutta ilmenee, mutta monin paikoin tilanne on muuttunut ratkaisevasti, erityisesti diagnostiikassa. Esimerkiksi Synlabilla on runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Sen turvin voisimme joka vuosi ottaa yli 200 000 laboratorionäytettä tai tehdä 40 000 magneettitutkimusta nykyistä enemmän kenenkään jäämättä tutkimatta. Meillä on tietysti kaupallinen intressi kapasiteetin myyntiin, mutta päätöksen tutkimuksen ostamisesta tekee kuitenkin aina asiakas.

Kapasiteettia diagnostiikassa siis riittää, eikä palvelun käyttäjä vie tutkimuspaikkaa keneltäkään muulta. Rahallistakaan resurssia hän ei vie, koska maksaa tutkimuksensa kokonaan itse.

Pääkirjoituksessa todettiin, että ”turhista” tutkimuksista saattaa seurata aiheettomia huolia. Asiakaspalautteemme perusteella on ollut kiistatonta, että ihmisiä ajaa tutkimuksiin nimenomaisesti ahdistus tiedon puutteesta. Pääkirjoituksen toteamusta käänteisesti ajatellen: Onko parempi olla tietämättä kuin tietää, mikäli tieto aiheuttaa huolta? Tämä on yksilön kannalta sietämätön ajatus – hänellä ei siis olisi oikeutta oman kehon tietoon, vaikka itse hoitaa tutkimuksen kustannuksen?

Tässä keskustelussa on nähdäksemme kyse ennen kaikkea siitä, että valtaa siirtyy aiempaa enemmän asiantuntijoilta yksittäisille ihmisille. Potilas muuttuu aktiivisemmin päätäntävaltaa käyttäväksi asiakkaaksi.

Mielestämme ihmisellä on oikeus saada tietoa omasta terveydentilastaan omalla päätöksellä. Asiantuntijoiden osaaminen on vastakin tarpeen niin lääketieteessä kuin muuallakin yhteiskunnassa, mutta tavallisen kansalaisen vallan ja samalla vastuun lisääntyminen on mielestämme erittäin suotuisa ja demokratiaa edistävä kehitys.

Aarne Aktan

toimitusjohtaja

Sohvi Hörkkö

lääketieteellinen johtaja, dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri

Ville Remes

palvelukehitysjohtaja, dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri,

Synlab Suomi oy

