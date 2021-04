Suomessakin oltiin jo viime keväänä pitkällä koronarokotekehityksessä. Jos valtio olisi lähtenyt rahoittajaksi, kotimainen koronarokotetuotanto olisi todennäköisesti jo käynnissä.

Rokottaminen on paras tapa taistella pandemioita vastaan ja tukea koko yhteiskuntaa ja taloutta. EU:n koronarokotestrategian tavoitteena onkin rokotteiden tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Jäsenmaiden oma rokotetuotanto tukisi tätä tavoitetta erinomaisesti.

Suomi on EU:n jäsenenä ollut rahoittamassa ulkomaisten rokotejättien koronarokoteprojekteja. Kumppaneiksi valitut suuryritykset solmivat sopimuksia moneen eri suuntaan, eivätkä ne ole kyenneet pitämään kiinni sitoumuksistaan rokotetuotannon osalta. Vasta noin neljäsosa suomalaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja suuri osa terveydenhuollon henkilöstöstä on rokottamatta.

Koronapandemian hallitsemisessa on valitettavasti muutenkin kompastuttu lainsäädännön tulkintakysymyksiin. Ajoissa toteutetut tehokkaat toimet olisivat voineet estää tai ainakin hidastaa merkittävästi muuntovirusten pääsyä maahan. Yhteiskunnan toimintakyvyn suojelu ja perusoikeus elämään näyttävät jääneen muiden oikeuksien jalkoihin.

Tartutaan tilaisuuteen taistella aktiivisesti muuntovirusten aiheuttamaa vaaraa vastaan takaamalla riittävä rahoitus kotimaisen koronarokotetuotannon käynnistämiseksi. Suuria summia on jo käytetty pandemian takia ahdinkoon joutuneiden yritysten tukemiseen. Sijoitetaan nyt aktiivisiin ratkaisuihin, jotka turvaavat koko yhteiskunnan normaalia toimintaa ja luovat pohjan myös tulevien vuosien huoltovarmuudelle.

Tiina Auerma

filosofian maisteri, biokemia, Tampere

