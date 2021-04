Esimies- ja asiantuntijatehtävissä yleistynyt sisäinen ilmoittautumismenettely vaarantaa virkamiesten riippumattomuuden.

Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV) koskevassa uutisoinnissa on ollut mainintoja pelolla johtamisesta ja virkamiesten siirtämisestä sivuun tehtävistään. Ottamatta kantaa tähän tapaukseen on syytä nostaa esille virkasuhteissa yleisesti käytetty menettelytapa, joka mahdollistaa pelolla johtamisen ja virkamiesten siirtämisen sivuun tehtävistään ilman laissa säädettyjä irtisanomisperusteita.

Valtion virkasuhteissa näyttää 2010-luvulla yleistyneen menettely, jossa tiettyä esihenkilötehtävää tai vaativampaa asiantuntijatehtävää varten ei perusteta virkaa ja nimitetä viralle hoitajaa, vaan kyseistä tehtävää hoitamaan määrätään muussa, yleensä vaativuudeltaan alemmassa tehtävässä työskentelevä henkilö. Menettely on ollut käytössä myös VTV:ssä.

Tehtävään määräämismenettelyssä paikkaa ei panna julkiseen hakuun virkasuhdelainsäädännössä säädetyllä tavalla, vaan se täytetään yleensä viraston sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Menettely ei näin ollen toteuta perustuslain lähtökohtaa, jonka mukaan virkatehtäviin hakemisen tulee olla kaikille mahdollista ja tehtäviin tulee nimittää hakijoista ansioitunein.

Perustuslaki ja virkasuhdelainsäädäntö lähtevät siitä periaatteesta, että hallinto- ja lainkäyttötehtäviä hoitavat erikseen perustettuihin virkoihin nimitettävät virkamiehet. Virkamies voidaan erottaa vain laissa säädetyillä perusteilla. Virkamiesten palvelussuhdeturvan tavoitteena on taata hallinnon riippumattomuus.

Tehtävään määräämismenettelyä käytettäessä virkamiehen määräys hoitaa tehtävää saatetaan päättää milloin tahansa ilman laissa säädettyjä irtisanomisperusteita. Vaikka tehtävään määräyksen päättyminen ei yleensä merkitse virkasuhteen päättymistä, toimiminen tehtävässä päättyy ja virkaa hoitanut joutuu usein palaamaan vähemmän vaativiin ja huonommin palkattuihin tehtäviin.

Tehtävään määräämisestä ei ole säädetty laissa lukuun ottamatta tiettyjä hallinnonaloja, kuten ulkoasianhallintoa ja maanpuolustusta koskevia erityislakeja. Menettely perustuu valtiovarainministeriön vuonna 2009 antamaan ohjeeseen. Siinä väitetään, että tehtävään määräämisessä on kyse työnantajan direktio-oikeuteen kuuluvasta normaalista töiden organisoinnista ja tehtävien järjestelystä.

Kyse on kuitenkin paljon merkittävämmästä vallankäytöstä, jolla voidaan käytännössä sivuuttaa keskeisiä laissa säädettyjä virkamiesten riippumattomuutta turvaavia periaatteita. Vaativammat tehtävät voidaan täyttää ilman julkista hakua, ja virkamies voidaan siirtää sivuun tehtävistään ilman irtisanomisperusteita.

Tehtävään määrääminen on omiaan pitämään virkamiehet nöyrinä ja viraston johdolle myötämielisinä. Yksittäiselle virkamiehelle kynnys kriittisten näkemysten tai epäkohtien esiin nostamiseen on korkealla, jos hänet voidaan milloin tahansa siirtää sivuun tehtävistään pelkällä työnjohdollisella päätöksellä. Erityisen ongelmallista tehtävään määrääminen on tarkastustoiminnassa, jossa kriittisten huomioiden esittäminen on keskeistä.

Menettely vaarantaa vakavasti virkamiesten palvelussuhdeturvaa ja sitä kautta hallinnon riippumattomuutta. Tuomioistuimet ja laillisuusvalvojat eivät ole nähneet menettelyn ongelmallisuutta käsitellessään yksittäisen virkamiesten tapauksia. Ne ovat ilman kriittistä arviointia omaksuneet valtiovarainministeriön ohjeeseen perustuvan väitteen, että kyseessä olisi normaali työnjohtovallan käyttö. Ratkaisut eivät ole sisältäneet arviointia menettelyn laillisuudesta ja sen suhteesta virkamiesten riippumattomuutta turvaaviin säännöksiin ja periaatteisiin.

Lainsäätäjän tulisi täsmentää virkasuhteita koskevaa lainsäädäntöä siten, että virkamiesten riippumattomuutta turvaavat periaatteet toteutuisivat myös käytännössä. Tehtävään määräämisen käyttö tulee yksiselitteisesti kieltää muissa kuin niissä tapauksissa, joissa siitä on erikseen lailla säädetty.

Pelolla johtaminen ei ole tätä päivää työelämässä. Valtionhallinnossakaan ei tulisi olla toimintatapoja, jotka tekevät pelolla johtamisen mahdolliseksi.

Jukka Nohteri ja Antti Salokoski

Kirjoittajat ovat lakimiehiä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ssä.

