Yksi häätäisi sudet takaisin erämaahan, toinen toivottaisi ne tervetulleiksi kotipuutarhaansa.

Missä sijaitsee susiraja? Vastauksia lienee yhtä monta kuin on vastaajia, mutta tämä tiedetään varmasti: enää se ei kulje Kehä kolmosta pitkin, vaan jossain etelämpänä.

Raja tarkentui runsas viikko sitten, kun Helsinkiin ilmestyi yksinäinen susi. Aina valpas media seurasi muutaman päivän ajan herkeämättä eksyneen oloisen susinuorukaisen seikkailua betonierämaassa. Suurpeto kuvattiin jolkottelemassa autotiellä, golfkentällä ja lasten leikkipuistossa.

Uutiset loppuivat yhtä nopeasti kuin alkoivatkin. Median mielenkiinto hiipui, kun eläin otti omin käpälin suunnan kohti Espoota.

Viesti tuli selväksi. Helsingin rajalta avautuu takamaa, jossa susien olisi suotava pysyä.

Citysuden vierailu herätti vilkkaan somekeskustelun, jonka voi tiivistää pariin sanaan. Repivää ja kahtia jakautunutta.

Ääripäät ovat yhtä kaukana toisistaan kuin etelä- ja pohjoisnapa. Yksi häätäisi sudet takaisin erämaahan, toinen toivottaisi ne tervetulleiksi kotipuutarhaansa. Antakaa kaikkien hukkien kukkia!

Välimaastoon asettuvat nimbyt, joille susi on ihan okei, muttei aivan oman nenän alla, not in my backyard.

Vastustajia on usein etenkin taajamien ulkopuolella ja alueilla, jonne susi on hiljattain siirtynyt. Kaupungeissa sutta puolustetaan tavallista intohimoisemmin. Aitoa vuoropuhelua ei synny, koska ihmiset elävät erilaisissa todellisuuksissa.

Sutta karsastetaan, koska se tappaa karjaa ja kotieläimiä ja kilpailee saaliista metsästäjien kanssa. Tulehtunut keskustelu ei ole kuitenkaan missään suhteessa siihen, mitä harmia eläin on aiheuttanut.

Erityisen paljon pahaa verta herättää susien taipumus tappaa koiria. Kun paras kaveri raadellaan palasiksi, ihmisen on vaikea antaa sitä anteeksi.

Vihaa yleisempää on aito pelko, etenkin siellä, mihin sudet ovat vasta äskettäin asettuneet. Ja juuri pelkojen vuoksi sutta siedetään huonosti.

Susipelko on iskostunut niin syvälle ihmisiin, ettei siitä helposti päästä. Mielen sopukoissa ovat hyvässä tallessa 1800-luvun lopun tarinat, joissa susi tappoi lapsia.

Pelot on syytä ottaa vakavasti, vaikka riski joutua suden hampaisiin on vähäinen. Yhä useampi suomalainen pelkää suurpetoja.

Sudesta ei päästä, vaikka haluttaisiin. Sen sijaan sitä on opittava sietämään.

Kirjoittaja on tiedetoimituksen esimies.