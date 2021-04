Kun hankkeita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, suunnittelun kohdentamisessa on vaikeuksia ja EU-tuet jäävät hakematta ja saamatta.

Suomella ei ole enää vuosiin ollut liikenneinvestoinneista pitkän aikavälin ohjelmaa, jossa tie- ja ratahankkeet olisi asetettu tärkeysjärjestykseen. Toisin kuin odotettiin, eduskunnalle annetusta 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta puuttuvat toteutettavat investointihankkeet.

Vireillä on kymmenien miljardien edestä erilaisia hankkeita – yksin uusia ratoja yli kymmenen miljardin euron edestä. Kun hankkeita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, suunnittelun kohdentamisessa on vaikeuksia ja EU-tuet jäävät hakematta ja saamatta. Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) on kysynyt, eikö umpeutuneella hakukierroksella olisi voitu hakea tukea edes Helsingin ja Tampereen välisille lisäraiteille.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on hyviä aikomuksia. Määrärahat osoittavat kuitenkin laskevaan suuntaan. Heti seuraavan hallituskauden alussa rahoitus hypähtää nousuun. Kun valtion velkaantumisen katkaiseminen näyttää jäävän seuraavalle hallitukselle, lupaukset ovat tyhjän päällä.

Liikennepolitiikan suurin haaste on hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. Tähän saakka ratojen miljardihankkeita on perusteltu niiden ”kestävyydellä”. Tähän suunnitelma tuo uutta ilmoittaessaan, että suunnitelman osa-alueiden vaikutus liikenteen kasvihuonepäästöihin on vähäinen. Väylävirasto on näin arvioinut jo aikaisemminkin.

Tie- ja ratarahat on nyt kohdennettava niiden liikenteellisten hyötyjen mukaan ja etsittävä tehokkaammat keinot kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

Juhani Korpela

entinen kansliapäällikkö, Espoo

