Viime kesänä pyysin mielipidekirjoituksessani puistojen iloista piknikkiväkeä viemään tyhjät ruoka- ja juomapakkaukset kotiroskisten lajitteluun. Siten puistojen roska-astioiden tilavuus riittäisi ja eri materiaalit päätyisivät oikeisiin paikkoihin. Tämä ei näytä onnistuneen.

Ihanan viikonlopun jäljet näkyivät roska-astioiden ympärillä, kun linnut olivat etsineet syötävää täpötäysistä astioista. Niiden sisältö oli levällään pitkin ruohikoita. Rasiat ja mukit ovat kokonaisia.

Tehtäisiinkö niin, että poljetaan ensin pakkaukset litteiksi maassa ennen roska-astiaan laittamista. Silloin ne vievät vähemmän tilaa. Kaupunki voisi laittaa pönttöjen kylkeen tarran: Ole kiltti ja litistä pakkaukset. Please squash your packages, thank you.

Iiris Björnberg

Helsinki

