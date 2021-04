Matti Remes ehdotti, että Helsinki luopuisi kokonaan ulkomainoksista (HS Mielipide 17.4.). Ajatuksena mainoksista vapaa kaupunkikuva saattaa kuulostaa hyvältä, mutta en voi kannattaa ehdotusta.

Remeskin viittasi kirjoituksessaan Singaporeen, Chicagoon, Lontooseen ja New Yorkiin ja niiden ulkomainosmaailmaan. Suurkaupunkeja on vaikea kuvitella ilman valomainoksia ja isoja mainoslakanoita. Helsingissä ulkomainostamisen ei voi sanoa päässeen mitenkään valloilleen. Päinvastoin paikat on tarkkaan mietitty ja ohjeistettu.

On hyvä muistaa, että esimerkiksi Helsingin kehuttu kaupunkipyöräjärjestelmä olisi huomattavasti kalliimpi ilman mainostuloja. Ulkomainosten poistamisesta lankeaisikin pitkä lasku helsinkiläisille veronmaksajille. Pahimmillaan se näkyisi myös heikentyvinä palveluina.

Laura Rissanen

HKL:n johtokunnan puheenjohtaja, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (kok), Helsinki

