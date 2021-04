Taide- ja kulttuuriala on päästettävä siitä ahdingosta, johon se on joutunut.

Viime vuosi ja koronapandemia ovat tuottaneet Suomen kulttuurialalle mittaamatonta vahinkoa.

Toistuvat, erityisesti taiteen kentälle kohdistuneet viranomaistaholta määrätyt sulkutoimet ovat aiheuttaneet alalle paitsi vakavan ja kauaskantoisen haitan myös syvän taloudellisen ahdingon. Erityisesti tämä koskettaa kymmeniätuhansia freelancereita ja heidän perheitään, joille taide ja kulttuuri ovat toimeentulon lähde. Kulttuuriala tarjoaa normaalioloissa elinkeinon yli sadalletuhannelle suomalaiselle.

Koronarajoitusten aikana kulttuurilaitokset tekivät merkittäviä ponnisteluja turvallisten tilaisuuksien toteuttamiseksi, jopa enemmän kuin virallisesti vaadittiin. Vastuu sekä yleisön että henkilökunnan turvallisuudesta oli luonnollisesti tärkeintä. Yleisön ja henkilökunnan yhteistyö sujui mutkattomasti, ja saatu palaute turvallisuustoimista oli runsasta ja positiivista.

Kulttuuritilat (teatterit, elokuvateatterit, konserttisalit, museot) on voitu osoittaa kaikista ihmisten julkiseen kokoontumiseen tarkoitetuista sisätiloista turvallisimmiksi. Sen tähden on harmillista, että epidemian toisen aallon vuoksi tulleiden rajoitusten myötä nämä suljettiin ensimmäisinä. Kun muiden elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät tilat pandemian laantuessa jälleen avautuvat, toivomme, että yleisöllä olisi pääsy myös kulttuurilaitoksiin. Taide- ja kulttuuriala on päästettävä siitä ahdingosta, johon se on valitettavasti joutunut.

Kun Suomi ja Suomen kansallinen identiteetti muodostuivat, taide toimi kantavana voimana. Viime vuosikymmenten aikana kehitys on ollut päinvastainen; taiteen ja kulttuurin painoarvo tuntuu maassamme pienentyneen.

Nyt kun käydään keskustelua veikkausvoittovarojen vähenemisestä ja siitä, miten tuo erotus kompensoidaan, herää huoli kotimaisen kulttuurin ja sen tekijöiden kohtalosta. Samanaikaisesti ympäri maailman osataan yhä paremmin tunnistaa taiteen ja kulttuurin ratkaiseva merkitys uudenaikaisen valtion dynamiikassa ja kansalaisten hyvinvoinnissa. Suomessa on panostettava taiteeseen, jos ja kun haluamme pysyä maailman kehityksessä mukana.

Erik Söderblom

teatterinjohtaja, Espoon kaupunginteatteri

Kari Arffman

teatterinjohtaja, Helsingin kaupunginteatteri

Gita Kadambi

pääjohtaja, Suomen kansallisooppera ja -baletti

Mika Myllyaho

pääjohtaja, Suomen Kansallisteatteri

Joachim Thibblin

teatterinjohtaja, Svenska Teatern

