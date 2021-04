Turveyrittäjien taloudelliset menetykset on korvattava

Energiaturpeen alasajon yhteydessä ei saa viedä edellytyksiä vastuulliselta liiketoiminnalta kuten eläintenhoidolta.

”Turpeen polttamisesta on päästävä eroon hallitusti.” Näin otsikoi Helsingin Sanomat pääkirjoituksensa (20.4.). Suomen suurimpana turvealan toimijana Vapo on täysin samaa mieltä.

Pääkirjoituksessa todettiin, että viime vuonna energiaturpeen käyttö aleni 25 prosenttia. Vuonna 2019 se aleni 20 prosenttia ja tänä vuonna alenemistahti on jatkunut samalla tasolla. Hallituksen tavoitteena oli puolittaa energiaturpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä, mutta nyt on kuitenkin selvää, että puolittuminen tapahtuu jo ensi vuonna. Tilanne on muuttunut merkittävästi siitä, kun hallitus asetti puolittamistavoitteen kaksi vuotta sitten, erityisesti päästöoikeuksien hinnan moninkertaistumisesta johtuen.

Pääkirjoituksessa viitattiin yleisellä tasolla turpeennoston pilaavan soita ja vesistöjä. Vuodesta 2014 lähtien turvetuotantoalueita on avattu vain jo ojitetuille soille. Huolimatta sitkeästi elävästä väärästä käsityksestä turvetuotannon kielteisistä vaikutuksista vesistöihin, viime vuosina tehtyjen pitkäkestoisten tieteellisten tutkimusten mukaan (muun muassa Geologian tutkimuskeskus) turvetuotannolla ei ole todettu olevan haitallisia vesistövaikutuksia, jos niitä vertaa esimerkiksi yli miljoonaan hehtaariin ojitettuja metsiä, joita maassamme on.

Pääkirjoituksessa viitattiin siihen, että energiaturve on suuri hiilidioksidipäästöjen lähde. Jo vähentyneen käytön takia energiaturpeen osuus oli viime vuonna enää kolme prosenttia Suomen energiasta. Tämä osuus tulee laskemaan lähelle nollaa muutamassa vuodessa, ja vastaavasti vähenevät myös energiaturpeesta aiheutuvat päästöt.

Niin hyvä ajatus kuin turpeen korvaaminen oljella kuivikkeena onkin, se ei ole mahdollista, koska olkea ei yksinkertaisesti ole saatavilla korvaamaan miljoonaa kuiveketurvekuutiota.

Vapon mielestä hallittu energiaturpeen alasajo pitää sisällään turveyrittäjien taloudellisen ahdingon huomioimisen sekä sen, ettei energiaturpeen alasajon yhteydessä viedä edellytyksiä vastuulliselta liiketoiminnalta kuten eläintenhoidolta. Puutarha-alan raaka-ainehuollosta Suomessa sekä muualla Euroopassa on pidettävä huolta. Samoin on pidettävä mielessä Suomen energian huoltovarmuus. Tässäkin keskustelussa on syytä katsoa kokonaiskuvaa, faktoja unohtamatta, erityisesti riippumattomassa mediassa.

Vesa Tempakka

toimitusjohtaja, Vapo oy

