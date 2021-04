Valitettavan usein uutisoidaan liikenneonnettomuuksista, joissa jalankulkija tai pyöräilijä on suojatietä ylittäessään törmännyt oikealle kääntyvän moottoriajoneuvon kanssa. Usein näissä tilanteissa molemmille osapuolille on palanut vihreä valo, ja kääntyjänä on ollut raskas moottoriajoneuvo, jonka ohjaamosta on heikko näkyvyys oikealle alaviistoon suojatielle.

Yhtä aikaa sekä kääntyvälle ajoneuvolle että suojatietä ylittävälle jalankulkijalle palava vihreä valo aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Pieni lapsi voi olettaa helposti, että vihreän valon palaessa on turvallista ylittää tie, eikä hän aina osaa varoa vasemmalta kääntyvää ajoneuvoa. Autoilijatkaan eivät aina kääntyessään osaa huomioida, että myös jalankulkijalle palaa samaan aikaan vihreä valo.

Liikennevalo-ohjauksen muuttaminen tällaisissa paikoissa voi olla vaikeaa, mutta voisiko vaarallisesta paikasta varoittaa hyvissä ajoin liikennemerkillä? Entä voisiko raskas ajoneuvo oikealle kääntyessään antaa äänitorvella lyhyen äänimerkin vaaran välttämiseksi?

Vai olisiko olemassa jokin muu ratkaisu, jotta tällaisia onnettomuuksia ei pääsisi tapahtumaan niin usein?

Aku Haapalinna

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.