Siellä missä on toteutettu intensiivistä säätelyä, kantojen tila on parantunut.

Maailman kalakannoilla ei mene niin surkeasti kuin Netflixissä keväällä julkaistu dokumentti Seaspiracy väittää (HS Kulttuuri 16.4.).

Ray Hilbornin vuonna 2020 julkaisema laaja analyysi kalakantojen tilasta osoittaa, että keskimäärin kalakantojen tila on parantunut. Mukana olivat ne kannat, joiden säätely perustuu tieteellisiin arvioihin.

Siellä missä intensiivistä säätelyä on toteutettu, kantojen tila on parantunut. Niin sanottu vaihdettavissa oleva kiintiö on vahvistanut suojeluhaluja: kun kalastaja omistaa osakkeen omaisesti tietyn osan tulevistakin kiintiöistä, hänelle syntyy halu suojella pääomaansa, eli kalakantaa. Kalojen säästäminen lisääntymiseen on kannattava investointi. Alhaisten korkojen aikana se on paljon kannattavampaa kuin kalastaa kalat nyt ja laittaa rahat pankkiin.

Tutkimus antaa liian myönteisen kuvan maailman kantojen kehityksestä siinä, että Intian, Indonesian ja Kiinan kalastuksesta ei ole saatavilla tieteellisiä tuloksia, vaikka ne vastaavat jopa 40 prosentista maailman kalansaaliista. Pienimuotoisesta mutta työllistävästä rannikkokalastuksesta ei ole analyysejä, vaikka niiden monimuotoisuusmerkitys on suuri.

Minusta HS:n juttu ja itse dokumentti antoivat aivan liian kielteisen kuvan siitä, mihin nykyaikainen kalastuksen säätely pystyy – ja sen pitääkin pystyä, kun katsoo, kuinka paljon veronmaksajien rahoja siihen pannaan.

Hilborn ja muut tutkijat vertailivat vuonna 2018 eri eläinproteiinien tuotannon ilmastoystävällisyyttä. Pienten, tiheissä parvissa elävien ulappalajien troolaus sekä nilviäisten ja lohikalojen viljely sijoittuvat ilmastoystävällisyydessä kärkeen. Ulappatroolaus voittaa, koska aluksilla on suuri kapasiteetti kerätä saalis vähillä polttoaineilla.

HS:n mukaan merikalastus tuhoaa ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Sosiaalinen kestävyys on vaikea määritellä, mutta ekologista kestävyyttä arvioidaan jo sujuvasti. Kalastuksen määrän suhteen taloudellinen kestävyys on rajoittavin, sillä voitto maksimoituu pienillä kalastuksen määrillä ja siis ympäristövaikutuksilla.

Minusta vastuullisen kalastuksen MSC-sertifikaatti on selvästi paras kuluttajan ostopäätöksiä ohjaava järjestelmä. EU on systemaattisesti vähentänyt kalastuksen saamia tukiaisia, mikä on tervehdyttänyt laivastojen tilaa ja vähentänyt kuluja – ja lisännyt viimeinkin voittoja ja täten verotuottoja.

Sakari Kuikka

kalastusbiologian professori, EU:n tieteellisen neuvonantoelimen jäsen 1999–2016, Helsingin yliopisto

