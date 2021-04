Essee on sopiva laji pohtia kirjallisuuden rasismia

Kiitän siitä, että Helsingin Sanomat antoi pitkäperjantaina paljon tilaa esseeteokselleni Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle. Arviossa sai runsaasti huomiota kirjallisuutemme mahdollinen rasistisuus eli aihe, jota myös itse muutamissa kohdin kirjaani käsittelen. Pelkään, että repäiseviä väitteitä odottava kirjani lukija joutuu kuitenkin tässä suhteessa pettymään.

Rasismista puhuminen on tärkeää, mutta etenkin taiteen kohdalla erityisen vaikeaa. Essee on hieno kirjallisuudenlaji, koska siinä voi käsitellä myös tällaisia jo lähtökohdiltaan mahdottomia kysymyksiä, joihin ei ole helppoja ja yksiselitteisiä vastauksia. Kaunokirjallisuus on monimerkityksistä ja usein sisäisesti ristiriitaista, eikä tulkintojen yksituumaisuus tee koskaan oikeutta taiteelle.

Kirjallisuuden rasismia käsitellessäni eniten tilaa saa Matti Pulkkisen osittain Itä-Afrikkaan sijoittuva teos Romaanihenkilön kuolema. Teosta syytettiin rasismista sen ilmestyessä vuonna 1985. Edes tuon kirjan kohdalla en päädy esittämään ehdottomia väitteitä rasistisuudesta, vaan päinvastoin korostan sen luonnetta monimuotoisena sanataideteoksena.

Olli Löytty

esseisti, Tampere

